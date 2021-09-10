Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему. Для синхронизации налоговой политики будет сформирован налоговый комитет, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук по итога подписания советом министров Союзного государства документов​​​ по дальнейшей интеграции.

"Сегодняшее событие является результатом той работы, которая велась правительствами двух стран на протяжении последних почти трех лет.

Советом министров СГ фактически определены основные направления, параметры интеграции и дальше предстоит еще большая работа по фактической имплементации этих документов, - заявил зампредправительства. - Необходимо будет вносить изменения в правовую базу, предусматривается создание общей налоговой системы, общей таможенной системы, предусматривается создание налогового комитета Союзного государства".

По его словам, это серьезные практические шаги, которые "позволят нам гармонизировать и синхронизировать наши экономические системы, тем самым открыв совершенно новые уникальные возможности для людей, которые занимаются бизнесом, для предпринимателей, для предприятий наших государств". "Это действительно историческое событие", - подытожил вице-премьер.