Россия полностью отказалась от импорта лосося

Россия больше не нуждается в импортном лососе, поскольку в состоянии сама обеспечить себя этой рыбой, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, пишет "Интерфакс".

По его словам, ранее наша страна ежегодно закупала у Норвегии более 120 тысяч тонн лосося. В 2014 году она ввела на него продовольственное эмбарго, увеличив свое производство, которое, по данным Росрыболовства, за последние 10 лет выросло вдвое. Ожидается, что в этом году в нашей стране будет произведено до 329 тысяч тонн лосося. Объемы растут ежегодно.

"Если в прошлом году мы говорили о 14%-ном росте, то в этом году уже за первое полугодие - производство красной рыбы увеличилось на 20%", - сказал Шестаков на IV международном рыбопромышленном форуме.

Он также подчеркнул, что аквакультура - одна из самых быстрорастущих отраслей сельского хозяйства. При этом ее основными направлениями в нашей стране стали лососеводство и форелеводство, марикультура и осетроводство.