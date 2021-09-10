Россия увеличила ввоз из-за рубежа рыбы и растительных масел

По итогам января-июля 2021 года импорт рыбы в Россию составил 231,4 тысячи тонн. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17,5%. Также по сравнению с прошлым годом вырос ввоз в страну пальмового масла - на 10,5% по весу (до 629,4 тысячи тонн) и на 59,9% в стоимостном выражении (до $683 млн). Импорт других растительных масел увеличился на 30,9% по весу (до 0,8 тысячи тонн), а по стоимости на 53,7% (до $1,1 млн). Таковы данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом ведомство сообщает, что положительное сальдо внешнеторгового баланса России увеличилось в январе-июле 2021 года на 55,5% в годовом сопоставлении - до $95,5 млрд. Экспорт России составил $258,2 млрд и вырос на 37,7%, импорт России - на 29,2% до $162,6 млрд. Внешнеторговый оборот РФ за первые семь месяцев нынешнего года составил $420,8 млрд, что на 34,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Традиционной основой российского экспорта в январе-июле 2021 года являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 51,7%. Годом ранее доля энергетических товаров составляла 54,2%. Но в нынешнем году стоимостный объем топливно-энергетических товаров вырос на 31,8% (в годовом пересчете), а физический снизился - на 3,2%.

Зато в товарной структуре импорта по данным ФТС наибольший удельный вес нынче приходится на машины и оборудование (в отчетном периоде - 49,6%). В прошлом году доля этого импорта была меньше - 46,3%.