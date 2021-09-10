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10.09.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал рекордный квартальный рост ВВП

Текст: Елена Манукиян

Во втором квартале 2021 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе Росстата. В нем отмечается, что выводы сделаны после уточнение первичной статистической отчетности, представленной предприятиями, а также данных, полученных от Банка России.

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Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в гостиничном и ресторанном бизнесе - более чем в два раза, на треть улучшились показатели в таких сферах, как водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, а также в культуре и спорте. Объемы оптовой и розничной торговли увеличились в среднем на 21,6%. Заметно поправили свои прошлогодние показатели информация и связь, обрабатывающее производство, строительство, добыча полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом и паром.

Следом за ростом производства увеличился спрос на банковские услуги, что обусловило рост добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 13,1%. А в результате поднятия мировых цен на энергоресурсы увеличились индексы-дефляторы валовой добавленной стоимости в добывающих производствах почти в 2 раза, в обрабатывающих производствах почти на треть.

В материале Росстата говорится, что большая часть отраслей показали рост не только по отношению ко второму кварталу прошлого года, но и ко второму кварталу допандемийного 2019 года.

При этом абсолютный объем ВВП в текущих ценах во втором квартале 2021 года составил 30,8 трлн рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2020 года - 110,5% (относительно соответствующего периода 2019 года - 101,8%), индекс-дефлятор - 118,0% (относительно соответствующего периода 2019 года - 114,0%)

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