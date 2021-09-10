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10.09.2021 16:38
Рубрика: Экономика

Самолеты стали меньше шуметь у московских аэропортов

Текст: Евгений Гайва
В московских аэропортах изменились схемы вылетов и заходов на посадку самолетов. Теперь шум от воздушных судов будет меньше беспокоить жителей близлежащих населенных пунктов.

Как сообщили в Росавиации, второй этап внедрения новой структуры воздушного пространства Московской и смежных с ней зон Единой системы организации воздушного движения России произошел 9 сентября 2021 года. Маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными. "Проделана работа по снижению авиашума", - отметили в ведомстве.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
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Переход на новую структуру воздушного пространства в московской и смежной с ней зоной Единой системы организации воздушного движения произошел в декабре прошлого года. Как отмечали в Росавиации, структура воздушного пространства изменилась не только в столичном регионе, но и почти над всей европейской частью России. Изменения затронули 84 аэродрома.

На втором этапе элементы новой структуры корректируются с учетом предложений пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний, отметили в Росавиации.

По данным газеты "Коммерсант", жалобы на сильный шум от садящихся и взлетающих самолетов подавали в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и спецпредставителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову и жители Подмосковья. Ситуация осложнилась после того, как в декабре 2020 года аэропорт Шереметьево установил новые трассировки взлета воздушных, проходящие над густонаселенными районами к югу от аэропорта.

Проблема действительно существует, отмечает председатель "Союза потребителей Российской Федерации" Петр Шелищ. "Я сам несколько лет жил недалеко от аэропорта Шереметьево, в Фирсановке. Первое время было очень сложно привыкнуть к шуму пролетающих достаточно низко самолетов. Для здоровья это вряд ли полезно", - говорит он.

Фото: YouTube
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В развитых странах достаточно давно приняты весьма жесткие ограничения по уровню шума. А в России одно время это было достаточно большой проблемой. Даже самолеты российского производства не соответствовали зарубежным требованиям по уровню шума.

В подобных ситуациях можно жаловаться в Росавиацию и параллельно в Роспотребнадзор, советует эксперт. Росавиация регулирует движение в воздухе, а Роспотребнадзор следит за соблюдением санитарных требований, а уровень шума также относится к санитарным требованиям. Конечно, можно обращаться и в общественные организации. Но граждане сами соизмеряют силу общественной организации и авиакомпаний. Ввести в рамки этот крупный бизнес может только государство, говорит Шелищ.

"Вероятно, сейчас власти оценили, что рынок уже в состоянии отвечать требованиям по уровню шума", - заключает эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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