Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта 11 сентября

Секретная служба США опубликовала неизвестные ранее фотографии с места теракта 11 сентября 2001 года у Всемирного торгового центра. Снимки появились на официальном аккаунте службы в Twitter.

Сообщается, что кадры предоставлены работавшими вблизи места трагедии сотрудниками службы.

"Никогда не забудем", - гласит подпись под фото.

В ведомстве также отметили, что фотографии будут публиковаться в течение нескольких дней в преддверии 20-летия со дня террористической атаки, унесшей жизни как минимум 1647 людей - это только число идентифицированных погибших, личности еще 1106 погибших до сих пор не установлены.