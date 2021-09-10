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10.09.2021 11:05
Рубрика: Общество

Шнобелевскую премию вручили за доказательство защитных свойств бороды

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

10 сентября в онлайн-формате состоялась 31-я церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, лауреатами которой стали ученые и исследователи из 24 стран мира. Эта так называемая антинобелевская премия присуждается за исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а затем - задуматься". Многие отмечают, что хотя на первый взгляд многие из "открытий" кажутся бессмысленными и даже абсурдными, в некоторых из них все же есть научная ценность.

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости
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В этом году победителями стали три американских исследователя - Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер, которые доказали, что появление у мужчин бороды было вызвано необходимостью защищать лицо в кулачном бою. В ходе экспериментов с черепом, обтянутым овечьей шерстью, ученые доказали, что растительность на лице способна поглотить примерно 37% энергии удара. Эксперимент удостоили "премии мира". Награды ученым вручил лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин. Исследователям вручили бумажную фигуру в виде шестеренки, на которой изображены зубы, и копия купюры достоинством 10 триллионов зимбабвийских долларов. Оригиналы банкнот уже вышли из обращения, однако имеют коллекционную ценность. При этом, если кто-то пожелает обменять их, он сможет выручить лишь несколько долларов США. Любопытно, что все ученые являются биологами и честно заявили, что не ожидали награды в данной категории, но ведущий заверил их, что премия мира - самая престижная из всех номинаций.

А вот награду по биологии получила доктор наук из Швеции Сюзанна Шётц. Она провела анализ спектра звуков, которые способны издавать домашние кошки. Вместо благодарственной речи ее попросили воспроизвести те самые звучи. Премию по экологии получили ученые из Испании и Ирана, которые провели бактериологический анализ жевательных резинок с тротуара - на момент награждения все исследователи были с жвачкой во рту. Награду в области химии получили исследователи из шести стран - они пытались установить взаимосвязь между возрастным ограничением фильмов и химическим составом воздуха в залах кинотеатров. А номинации "Физика" премию получили ученые из США, Тайваня и Италии за попытку понять, почему толпы прохожих не сталкиваются друг с другом.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований", став пародией на престижную Нобелевскую премию.

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