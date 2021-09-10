Си Цзиньпин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал эти заявления в ответном письме в адрес представителей образцово-показательных профессорско-преподавательских коллективов имени Хуан Даняня, покойного геофизика, который работал профессором Цзилиньского университета и помог Китаю добиться успехов в исследованиях Земли.

Хороший педагог должен быть человеком, который обладает глубокими знаниями и демонстрирует образцовое поведение, отметил Си Цзиньпин, призывая педагогов вышеупомянутых коллективов совместно с их коллегами в вузах по всей стране продолжать совершенствовать свои качества, добросовестно относится к педагогической работе и непрерывно совершать новаторство.

Си Цзиньпин заявил, что педагог должен служить проводником для развития учащихся и воспитать из них строителей и продолжателей дела социализма, которые обладают развитыми моральными, умственными, физическими, эстетическими и трудовыми качествами.

Для претворения в жизнь важного указания Си Цзиньпина об изучении образцовых поступков Хуан Даняня, Министерство образования КНР в 2017 году начало создавать педагогические коллективы имени Хуан Даняня. Первый 201 коллектив был выбран из 200 вузов по всей стране.