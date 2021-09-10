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10.09.2021 17:59

Си Цзиньпин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", председатель КНР Си Цзиньпин призвал педагогов по всей стране служить проводниками для благоприятного развития учащихся и поздравил их с наступающим Днем учителя, который ежегодно отмечается в Китае 10 сентября.

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, сделал эти заявления в ответном письме в адрес представителей образцово-показательных профессорско-преподавательских коллективов имени Хуан Даняня, покойного геофизика, который работал профессором Цзилиньского университета и помог Китаю добиться успехов в исследованиях Земли.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Хороший педагог должен быть человеком, который обладает глубокими знаниями и демонстрирует образцовое поведение, отметил Си Цзиньпин, призывая педагогов вышеупомянутых коллективов совместно с их коллегами в вузах по всей стране продолжать совершенствовать свои качества, добросовестно относится к педагогической работе и непрерывно совершать новаторство.

Си Цзиньпин заявил, что педагог должен служить проводником для развития учащихся и воспитать из них строителей и продолжателей дела социализма, которые обладают развитыми моральными, умственными, физическими, эстетическими и трудовыми качествами.

Для претворения в жизнь важного указания Си Цзиньпина об изучении образцовых поступков Хуан Даняня, Министерство образования КНР в 2017 году начало создавать педагогические коллективы имени Хуан Даняня. Первый 201 коллектив был выбран из 200 вузов по всей стране.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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