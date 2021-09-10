Скончался бывший президент Португалии Жоржи Сампайю

Бывший президент Португалии Жоржи Сампайю ушел из жизни в возрасте 81 года. Как передает The Portugal News, он был госпитализирован 27 августа из-за проблем с дыханием, которые и стали причиной смерти. Также у бывшего главы государства были проблемы с сердцем.

Сампайю родился 18 сентября 1939 года в Лиссабоне, в 1961 году окончил юридический факультет Лиссабонского университета, еще студентом принимал участие в протестных движениях. В конце 1970-х стал членом Социалистической партии, а через десять лет возглавил ее (с 1989 по 1992 год). Пост председателя партии Сампайю совмещал с креслом мэра Лиссабона (1990-1995). Президентом республики он становился два срока подряд (с 1996 по 2006 год). Затем он был спецпосланником генсека ООН по борьбе с туберкулезом, представителем ООН в Альянсе цивилизаций, возглавлял Глобальную платформу для сирийских студентов.

"Португалия потеряла одного из своих самых престижных граждан, который всегда служил своей стране с отличием и честью", - отметил спикер парламента Эдуардо Ферро Родригес.