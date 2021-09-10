Смартфонам Samsung бесплатно увеличат объем памяти

Смартфоны Samsung получат обновление, которое позволит расширить объем оперативной памяти на четыре гигабайта за счет использования постоянной.

О технологии под названием RAM Plus, которая появится в модели Galaxy A52s 5G, пишет SamMobile. В настоящее время апдейт с номером A528BXXU1AUH9 распространяется среди пользователей в Индии.

Помимо добавления дополнительной оперативной памяти, обновление также повышает стабильность работы девайса и улучшает камеру.

Отмечается, что функция подкачки памяти, аналогичная RAM Plus, уже существует и в других Android-смартфонах.