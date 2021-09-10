Совет финансиста: Как взять в банке кредит на лучших условиях

Коммерческие банки испытывают наплыв клиентов, которым требуются кредиты.

Еще в июне объем таких обращений составил 105% от уровня января 2020 года. В августе граждане оформили более 2 млн необеспеченных ссуд на максимальную для российского рынка сумму - 646,7 млрд руб. Выдачи в этом сегменте не замедляются, несмотря на рост ставок на рынке и сдерживающие меры ЦБ.

При таком спросе заемщикам труднее получить от банка кредитные деньги на максимально выгодных условиях. Но о некоторых правилах, облегчающих эту задачу, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Прежде чем взять кредит, необходимо изучить банки и понять, под какие условия его готовы дать. Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и уровнем дохода, а также обладателям хорошей кредитной истории и ликвидного имущества, подчеркивает эксперт. Многое зависит и от того, на что вы берете кредит - если это подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, можно подробнее рассмотреть возможность участия в предлагаемых банками программах.

Застройщики и автодилеры предлагают программы, для включения в которые необходимо выполнить какие-либо условия. Например, войти в программу взаимодействия между банком и застройщиком или согласиться на оформление страховки. Это также позволяет человеку сэкономить, заключила Ермилова.