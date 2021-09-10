Совместная коллегия МИД России и Беларуси пройдет в ноябре

Совместная коллегия министерств иностранных дел России и Беларуси пройдет в ноябре в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров Союзного государства. По его словам, есть договоренность об этом с Владимиром Макеем, министром иностранных дел РБ.

Первым пунктом повестки коллегии станет вопрос о задачах, которые "вытекают из наших внешнеполитических координаций по итогам договоренностей о формировании союзных программ в рамках основных направлений реализации союзного договора на ближайшие три года", отметил Лавров.

Он рассказал, что в ближайшее время будут подготовлены дополнительные пункты повестки "в контексте наших действий в ООН и в контексте продвижения общих подходов в вопросах разоружения и контроля над вооружениями". "У нас насыщенные планы, мы их будем реализовать еще более уверенно", - сказал Лавров.

Он отметил хорошие перспективы дальнейшей координации внешней политики обеих стран после подписания главами правительств обеих стран постановления совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

"Теперь у нас появляется дополнительная основа, потому что в основе всех эффективных действий на международной арене в подавляющем большинстве случаев лежит экономика. И чем прочнее будут экономики Белоруссии, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене", - добавил он.

Говоря о санкциях в отношении обеих стран, Лавров подчеркнул, что "все, что сделано на сегодня по поручению президентов, - это лучший ответ на санкционную политику". "Нам полагаться, что кто-то сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно, потому что ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент по любому поводу хвататься за санкционную дубинку, она нам уже хорошо известна. Полагаться нужно на свои собственные силы", - уверен министр.