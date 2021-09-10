Стас Пьеха: Для освобождения от алкозависимости важны хорошие инструменты

Особой моды на употребление алкоголя в молодежной среде сегодня нет, считает известный певец Стас Пьеха. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС накануне Всероссийского Дня трезвости.

Правда, при этом, оговорился певец, в молодежной среде держится мода на употребление химических веществ, а в некоторых субкультурах все-таки остается и мода на употребление алкоголя, соперничая с модой на "любовные страдания".

Чтобы с этим с правиться, надо начинать с семьи.

"Главная профилактика - семья, тепло и внимание родителей, - считает Стас, у которого есть личный опыт преодоления зависимости. - Самое важное - растить ребенка в любви".

Кроме того, по его мнению, "хорошим рабочим инструментом" могут стать всевозможные группы борьбы с алкогольной зависимостью, и в частности группы "анонимных алкоголиков", многие из которых работают и при православных храмах.

- Насчитывается много сотен таких групп и в Москве и в стране, - сказал Стас. - Я для себя выделил схему выздоравливания из 3 этапов: интоксикация - реабилитация (пробуждение здоровых чувств) и самый сложный этап - возвращение в реальную жизнь - с привычными проблемами, опасностями, тревогами.

По его словам, помощь одного зависимого другому, которая практикуется у "анонимных алкоголиков", затрагивает чувство глубокой эмпатии. Там наблюдается "массовое снижение драматизации", и наблюдается готовность того, кто трезв 2 месяца, идти за тем, кто трезв уже 3 года.

- Только слушая людей, впереди идущих - социально-успешных, верующих, с правильными убеждениями, - хочется быть таким, как они, и так начинается ресоциализация, - объясняет Стас Пьеха.