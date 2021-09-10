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10.09.2021 18:29
Рубрика: В мире

Страны БРИКС поднялись на борьбу с "вакцинным апартеидом"

Текст: Константин Щепин
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) по итогам саммита в Нью-Дели 9 сентября объявили о намерении укрепить совместную борьбу с "вакцинным апартеидом" - ситуацией, когда у многих стран и общественных групп отсутствует надлежащий доступ к вакцинам от COVID-19.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

"Мы с сожалением констатируем явное неравенство в доступе к вакцинам, диагностике и терапии, в особенности для наиболее бедных и уязвимых слоев населения в мире. В этой связи мы признаем важность безопасных, эффективных и доступных вакцин по приемлемым ценам", - подчеркивается в Делийской декларации. "Мы подтверждаем твердую приверженность продолжению усилий по поддержке стран по всему миру в борьбе с пандемией посредством предоставления финансирования, оказания безвозмездной помощи, локализации производства и содействия экспорту вакцин, средств лечения и диагностики и жизненно важного медицинского оборудования", - говорится в документе.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Не словом, но делом такой подход подтвердил Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в верхах объявил, что к концу года на безвозмездной основе Китай дополнительно предоставит еще 100 млн доз вакцин развивающимся странам. "Китай вносит конструктивный вклад в содействие справедливому распределению вакцин и укрепление глобального сотрудничества по борьбе с пандемией. Доставлено более миллиарда доз вакцин и раствора из КНР в свыше 100 стран и международных организаций, к концу текущего года количество предоставляемых Китаем вакцин достигнет 2 млрд доз", - сообщил глава китайского государства.

Он также призвал "развивать практическое сотрудничество в сфере совместной разработки и производства вакцин, а также их взаимного признания, содействовать скорейшему запуску Центра разработки вакцин стран БРИКС в онлайн формате… укреплять взаимодействие в сфере традиционной медицины для обогащения способов в борьбе с коронавирусом".

В ходе своего выступления глава китайского государства неоднократно подчеркивал необходимость тесного сотрудничества стран "пятерки" по противостоянию другим актуальным вызовам безопасности. Так, Си Цзиньпин отметил важность осуществления принятого в этом году Плана действий БРИКС по борьбе с терроризмом, напомнил о предложении Китая в рамках БРИКС провести Конференцию высокого уровня по вопросам изменения климата.

При этом в рамках "пятерки" существует понимание не только важности совместного решения актуальных проблем, но и о необходимости обеспечить общедоступность результатов развития. Так, за день до открытия саммита в Нью-Дели, в китайском Сямэне было заявлено, что страны БРИКС обеспечат общедоступность дивидендов новой промышленной революции, которая предполагает внедрение "умных технологий" в производство. Об этом заявил торговый представитель России Алексей Дахновский, выступая на стратегической сессии форума БРИКС "Партнерство в рамках Новой промышленной революции".

Фото: Александр Томас/ТАСС
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По его словам, для выполнения этой задачи под председательством России начал формироваться механизм Центра промышленных компетенций стран БРИКС на базе Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО. В его задачи будет входить обмен опытом, обучение специалистов, развитие совместных проектов, в том числе с привлечением Нового банка развития БРИКС.

Наблюдатели отмечают, что совместное преодоление вызовов и общее использование результатов развития становится лейтмотивом деятельности БРИКС. Такой подход может задать "новый тон" международным отношениям, ведь уже сейчас БРИКС является довольно влиятельной группой: в ее странах живет 42 процента населения Земли, она обеспечивает четверть глобального ВВП и 22 процента международной торговли - к ее голосу невозможно не прислушаться.

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