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10.09.2021 09:30
Рубрика: Экономика

Стратегия ВЭБа: инвестиции на 17 трлн рублей и повышение качества жизни людей

Текст: Дмитрий Степура
Новая стратегия ВЭБ.РФ предусматривает вливание в экономику 17 трлн руб. инвестиций вместе с партнерами, это почти вдвое больше нынешних показателей. Ключевая задача при этом - обеспечить приток частного софинансирования и добиться качественных перемен в жизни людей. В стратегии пять основных блоков, детали раскрыл в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Юрий Газарян.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как сообщил Юрий Газарян, все организации развития, которые сейчас находятся в периметре ВЭБ.РФ, за последние четыре года поддержали проекты на 10 трлн рублей, в следующие четыре года этот показатель должен вырасти почти в два раза. Причем такой амбициозный рост должны обеспечить как раз частные инвестиции. "Мы ставим мультипликатор на уровне 2,7 раза по группе (было 2,4) и 3,2 по ВЭБу (было 2,3). То есть на выданные организациями развития средства в проект нужно привлечь частного финансирования в 2,7 или в 3,2 раза больше", - подчеркивает Юрий Газарян.

В новой стратегии ВЭБ пять основных блоков. Первый - промышленность. "Речь идет о работе по экспорто-ориентированным проектам, которые повышают конкурентоспособность, приводят к локализации производства", - сказал Юрий Газарян. Примеры подобных проектов - создание уникальных танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" - крупнейший для гражданского судостроения проект в России. Стратегически важный и с точки зрения развития Северного морского пути.

Еще один блок в стратегии - малый и средний бизнес. По этому направлению организации развития форсируют меры поддержки - и финансовые, и нефинансовые. "К 2025 году каждый пятый предприниматель получит финансовую и нефинансовую помощь в создании и развитии бизнеса", - огласил зампред ВЭБ.РФ.

Третий крупный блок - экспорт. По стратегии ВЭБа, доля несырьевого неэнергетического экспорта, который получит меры господдержки, в 2024 году составит более 16%. Разумеется, в век цифровых технологий отдельным блоком идут технологии и инновации и IT. Основная ставка - на развитие современных технологий. "В группе ВЭБ сразу несколько институтов развития занимаются поддержкой инноваций - каждый в своей сфере. Будем выстраивать скоординированную поддержку на различных этапах развития бизнеса, поддерживать спрос на инновации в крупных проектах", - сказал Юрий Газарян. В результате выручка инновационных компаний, поддержанных ВЭБ.РФ и институтами развития, должна вырасти до более чем 250 млрд рублей в год в 2024 году.

Инфраструктура и города - это пятый блок в стратегии ВЭБа. Это и проекты магистральной инфраструктуры, и частно-государственные партнерства и тиражирование лучших типовых решений: в сфере обновления транспорта, инфраструктуры образования, водоканалов, утилизации отходов и освещения улиц. Цель и тут довольно амбициозная - существенно улучшить качество жизни в более чем 50 городах к концу 2024 года.

Основной приоритет стратегии - достижение национальных целей развития. "Сейчас правительство ставит задачи по реформированию координируемых институтов уже в управленческом контуре ВЭБа. Были созданы координационные комитеты при набсовете по направлениям работы организаций развития. Задача у комитетов - сфокусировать работу институтов на достижении национальных целей. Плюс найти возможности для дополнительного замещения бюджетных расходов частными инвестициями", - сообщил зампред ВЭБ.РФ.

Показательный пример в этом смысле - участие ВЭБа в проекте по строительству школ (в рамках нацпроекта "Образование"). "Благодаря механизму ГЧП, который предложил использовать ВЭБ.РФ, регионы с наибольшей потребностью быстрее получают новые школы, при этом единовременная нагрузка на региональные и федеральный бюджеты снижается. Такой подход дает увеличение количества вводимых мест в 2,5 раза - с 265 тыс. до 647 тыс.", - констатировал Юрий Газарян. Открытие финансирования со стороны ВЭБ.РФ по проектам первой волны ожидается уже в октябре этого года.

Экономика Финансы Инвестиции

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