Сын актера Владимира Конкина рассказал, как тот выстрелил в него 9 раз

70-летний советский, российский актер Владимир Конкин, Володя Шарапов из сериала "Место встречи изменить нельзя", девять раз выстрелил в упор в собственного ребенка.

Такими шокирующими подробностями поделился сын заслуженного артиста РФ Ярослав на телешоу "Пусть говорят".

Выпуск был посвящен трагической гибели 32-летней дочери Конкина Софии - запись программы доступна на YouTube.

Как рассказал Конкин-младший, отец вспылил в ходе конфликта, произошедшего между родственниками несколько лет назад. В результате актер схватился за "травмат" и начал стрелять по лезущему к нему в окно сыну.

"Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались!" - эмоционально поделился Ярослав (50-я минута видео). Отмечая, что отец только чудом не застрелил его - "не попал в лицо".

Близнецы Ярослав и Святослав (родились в 1972-м) - сыновья Конкина от Аллы Выборновой, с которой актер прожил почти 40 лет. Супруга артиста умерла в 2010-м году в московском хосписе от рака.