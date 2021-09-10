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10.09.2021 18:44
Рубрика: В мире

Туск не исключил выход Польши из Евросоюза

Текст: Юрий Ершов

Глава оппозиционной либерально-консервативной партии Гражданская платформа Дональд Туск в пятницу в интервью телеканалу TVN24 не исключил, что Польша покинет ЕС, быстрее, чем кому-то сейчас кажется. Конечно, добавил он, если нынешняя политика национально-консервативной правящей партии Право и справедливость (ПиС) не изменится или сойдет ей с рук.

Еврокомиссия требует оштрафовать Польшу

В беседе с журналистами Туск подверг резкой критике политику действующего правительства, в частности, за упорное нежелание выполнять требования Евросоюза. К примеру, в отношении системы судопроизводства в Польше, которая напрочь лишает судей независимости по части принятия решений.

За это нежелание, кстати, Брюссель уже подал на Варшаву в Европейский суд, требуя от Польши выплатить крупный штраф за несоблюдение норм ЕС. Этот суд пока не вынес своего вердикта, но ждать какого-то послабления для Варшавы не следует.

Причем, по словам Туска, "мы наблюдаем совсем не противостояние между ЕС и Польшей, но между польской властью и поляками". И в этом вопросе Евросоюз выступает на стороне поляков. Проводимые правительством реформы судопроизводства, считает Туск, "направлены против каждого гражданина страны".

Убежден, заключил председатель Гражданской платформы, что ПиС - явление преходящее, "и мы при надлежащей самоорганизации способны на ближайших выборах покончить с этой смутной историей с партией Ярослава Качиньского".

Между тем в самом правительстве Польши уверяют, что не планируют никакого "полексита". В Брюсселе, судя по высказываниям Туска, могут думать иначе.

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