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Текст:   Марина Трубилина 
00:30 10.09.2021

В ДОМ.РФ ожидают снижения ипотечных ставок в 2022 году

Спрос на ипотеку после изменения программы с господдержкой в июле резко упал. Тем не менее ставки пока, а, возможно, и благодаря этому держатся на "льготном" уровне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если в июне нынешнего года, перед завершением программы с господдержкой на прежних условиях, в России было оформлено 179 тысяч ипотечных кредитов, то уже в июле, по данным Центробанка, ипотеку получила только 151 тысяча россиян. Выдачи льготной ипотеки на новостройки в июле были ниже средних значений 2021 года на 61%, при этом выдачи "Семейной ипотеки" выросли на 39%, отмечают в ДОМ.РФ.

Фото: iStock
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За последнюю неделю августа - начало сентября объем принятых заявок и выдач по льготной ипотеке на новостройки опустился до минимального значения с момента старта программы весной 2020 года. Банки приняли всего 5 тысяч заявок, из которых одобрили 3,3 тысячи, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ДОМ.РФ. Было выдано всего 1,6 тысячи кредитов на 3,9 млрд рублей.

"В августе спрос на ипотеку с господдержкой остался на уровне июля. По сравнению со среднемесячным уровнем первого полугодия объем выдач в рамках программы сократился на 64%", - сообщает пресс-служба ВТБ.

Средняя ставка по ипотеке с господдержкой до сих пор не поднялась до "предельных" 7%. С 5,59% в конце июня средневзвешенная ставка топ-15 банков постепенно повысилась до 6,08%, но в начале августа вновь начала снижаться. К началу сентября она понизилась до 6,05%, рыночные ставки также уменьшились и на первичном, и на вторичном рынке (до 8,37% и 8,54% соответственно). Ставки изменил Россельхозбанк, в четверг о снижении ставки по госпрограмме и семейной ипотеке объявил банк ДОМ.РФ (при соблюдении ряда условий оформить кредит по госпрограмме можно по ставке от 5,45%), удерживает достаточно низкие ставки ВТБ (кредит на новостройку можно оформить по ставке от 4,3%). "В дальнейшем изменение ценовых параметров будет зависеть от действий Центробанка в части повышения ключевой ставки и от макроэкономической ситуации", - сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Поскольку политика ЦБ ужесточается, можно ожидать, что ставки по ипотеке вырастут осенью до 7%, - считает совладелец группы "Родина" Владимир Щекин. - Независимо от спроса на ипотеку ставки будут повышаться. Инфляция ускорилась почти до 7%, а это значит, что ЦБ, скорее всего, увеличит ключевую ставку, что повлечет удорожание кредита".

"Сейчас средняя рыночная ставка предложения по программе "Льготной ипотеки" составляет примерно 6% - на 1 процентный пункт ниже максимального уровня, установленного правительством, - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. - Мы ожидаем сохранения указанного уровня в краткосрочной перспективе. По мере снижения стоимости фондирования основные рыночные участники могут начать дополнительное снижение ставок по субсидируемым и рыночным программам уже в следующем году".

Фото: iStock
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В более далекой перспективе максимальная ставка по льготным ипотечным программам будет зависеть от экономической ситуации, отмечает директор департамента банковского кредитования компании "Метриум" Дмитрий Веселков. "Если для противодействия инфляционным процессам Центробанку придется поднимать ключевую ставку до 8-9%, то сохранять текущие параметры льготной и семейной ипотеки, по моему мнению, нецелесообразно, так как это приведет к увеличению расходов федерального бюджета на субсидирование процентных ставок", - считает он.

Льготную ипотеку, как правило, называют одним из факторов роста цен на жилье. За год жилье в некоторых городах подорожало вдвое. Особенно отличились российские курорты. В Туапсе средняя стоимость квадратного метра - 132 тысячи рублей, что на 120% больше, чем в августе прошлого года, сообщает РИА "Недвижимость" со ссылкой на данные "Метриум". В Новороссийске прирост составил 118% (135 тысяч рублей за "квадрат"), в Краснодаре 115% (110 тысяч рублей), в Сочи 113% (271 тысяча рублей), в Геленджике 105% (185 тысяч рублей).

Между тем после изменения параметров ипотечной программы с господдержкой цены вниз не стремятся. Эксперты отмечают лишь возросшее число лотов в московском регионе, на которые застройщики снизили цены. Если летом их доля не превышала 3-4%, то в конце августа этот показатель был около 11%, отмечают в "Циан".

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