Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Члены партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Авторами выступили секретарь Генсовета партии, первый зампред Совета Федерации федерального Андрей Турчак, главы думских комитетов Павел Крашенинников и Александр Хинштейн.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что в связи с резонансными преступлениями в отношении детей в обществе не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов. "Периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни, - напомнил он. - Поскольку, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы - наказание более жесткое, чем смертная казнь, предлагается распространить его на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенных повторно и при отягчающих обстоятельствах".

В настоящее время максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Законопроектом же предлагается распространить пожизненный срок на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Кроме того, предложено расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

"Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - резюмировал Крашенинников.

Расследование указанных преступлений будет отнесено по общим правилам к компетенции следователей Следственного комитета.

Крашенинников отметил, что предлагаемые нормы - это лишь одна из мер. "Очень важна работа по профилактике таких преступлений, также как и другие меры, направленные на предотвращение и борьбу с преступлениями в отношении детей и подростков", - подчеркнул он.

Глава комитета также сообщил, что законопроект направлен одновременно в правительство РФ и в Верховный Суд для получения официальных отзывов.