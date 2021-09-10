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10.09.2021 14:14
Рубрика: В мире

В Израиле раскрыли статистику смертности получивших третью дозу вакцины

Текст: Ирина Невинная

Министерство здравоохранения Израиля впервые стало вносить в регулярные сводки данные о заболеваемости, тяжелых случаях течения COVID-19 и смертности с разбивкой по статусу вакцинации. До сих пор такая информация не обнародовалась, что давало повод анти-ваксерам обвинять ведомство в злонамеренном утаивании данных об эффективности прививок. Об этом сообщил ресурс News.israelinfo.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Публикуемые данные подтвердили: трехкратная вакцинация, как и двукратная, не дает стопроцентной гарантии от заражения. В стране зафиксированы случаи смерти от коронавируса пожилых людей и после третьей прививки. Также за последний месяц был один случай смерти трижды вакцинированного пациента моложе 60 лет.

При этом, отмечает издание, это стандартная ситуация не только с коронавирусом, но и с любыми другими вирусными инфекциями: прививки не гарантируют спасение, но существенно снижают риск осложнений и смерти. В Израиле ревакцинацию (введение третьей бустерной дозы вакцины) начали в середине июля. И сейчас доля трижды вакцинированных в возрастной группе 60+ приближается к 70%. При этом, среди умерших от коронавируса процент трижды вакцинированных в последние недели сокращается, а абсолютное большинство умерших - люди, не сделавшие ни одной прививки. Таких в Израиле менее 10% населения старше 60 лет.

По данным минздрава страны, за последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных. При этом среди невакцинированных пенсионеров заболеваемость не растет - скорее всего, потому, что сознающие свою уязвимость люди соблюдают повышенные меры предосторожности. Заболеваемость трижды вакцинированных медленно росла до середины августа (на фоне быстрого численного роста этой группы), а затем начала постепенно снижаться. Относительные цифры в группе 60+ в пересчете на 100 000 человек показывают, что  заболеваемость у получивших три прививки за последний месяц снизилась в пять раз. При этом среди невакцинированных этот показатель заметно вырос, а в группе сделавших две прививки - остается примерно стабильным.

"Трижды вакцинированные пенсионеры в последние дни заражаются в 5-6 раз реже, чем их ровесники с двумя прививками", - подчеркивает издание.

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