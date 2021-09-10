В Москве отреагировали на слова Зеленского о возможности войны с Россией

В России прокомментировали высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вероятности полномасштабного военного конфликта с РФ.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, запугивание стран Запада агрессией Москвы и выставление Украины в роли ее жертвы осталось единственным инструментом Киева для привлечения внимания и сохранения поддержки, передает ТАСС.

Так что подобное заявление Зеленского только говорит о его беспомощности и недееспособности как президента Украины.

Кроме того, по словам Косачева, Украина деградирует. Так как инвестиционная, научная и культурная привлекательность находится на низком уровне.