В ПФР напомнили о праве пенсионеров на прибавку к пенсии

При этом они отмечают, что если пенсионеры воспитывают несовершеннолетних детей, то неважно, обучаются ли те или нет. А вот если это уже подросток, то прибавка к пенсии будет начисляться только на детей-студентов очных отделений высших или средних учебных заведений на период их обучения, но не более чем до возраста 23 лет. Ещё важный момент: когда ребенку исполняется 18 лет, то кроме родственных отношений необходимо документально подтвердить факт его обучения и иждивения. Например, если совершеннолетний подросток найдет работу и начнет получать зарплату, то он уже не будет считаться иждивенцем. При отчислении студента из учебного заведения, переводе на вечернюю или заочную форму обучения, а также призыве на военную службу право на повышенный размер фиксированной выплаты прекращается.

Прибавка для получателей страховых пенсий по старости или инвалидности, имеющих детей на иждивении, составляет треть от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Она ежегодно индексируется. В нынешнем году размер такой прибавки составляет чуть более 2 тысяч рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи в месяц. При этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Для того, чтобы оформить доплату, необходимо подать заявление в ПФР о перерасчете пенсии на основании наличия нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионера. Это легко сделать в личном кабинете на сайте ПФР в разделе "Заявление о перерасчете размера пенсии" или на портале госуслуг. Можно обратиться и в ближайшее от места жительство подразделение ПФР.

В нынешнем году, по информации ПФР, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044 рублей 48 копеек в месяц. Граждане, достигшие 80-летнего возраста (не имеющие иждивенцев), имеют право на две фиксированные выплаты - это 12 088 рублей 96 копеек в месяц