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10.09.2021 00:38
Рубрика: Экономика

В России могут ввести штраф за передачу заказов нелегальным такси

Текст: Евгений Гайва
Штрафовать за передачу заказов нелегальным такси будут на 500 тысяч рублей. Такой состав административного правонарушения по предложению профессиональных объединений такси может быть включен в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Новая норма может затронуть агрегаторов вызова такси и диспетчерские службы.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В соответствии с предлагаемыми поправками (копия документа есть у "РГ") предполагается внести новый состав административного правонарушения. "Передача юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заказа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси для исполнения физическому или юридическому лицу на транспортное средство, не включенное в реестр выданных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере пятисот тысяч рублей".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Предложение уже одобрила межведомственная рабочая группа Минюста России по подготовке нового КоАП, рассказал "РГ" один из представителей профессионального сообщества. Совместное заседание Транспортной ассоциация московской агломерации (ТАМА) с рабочей группой Торгово-промышленной палаты по этому вопросу пройдет 10 сентября в рамках IX Международного евразийского форума такси.

Перевозить пассажиров и багаж легковым такси на территории субъекта Российской Федерации может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий разрешения на осуществление такой деятельности, поясняют разработчики поправки. Реестр выданных разрешений размещается на официальном сайте уполномоченного органа либо в случае отсутствия официального сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации).

Сейчас в России более чем в 95% случаев заказы на легковое такси принимаются с помощью любых средств связи, в частности через приложения по вызову такси или по телефону. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием заказа, то есть агрегаторов или диспетчерских служб и порядок заключения договора фрахтования легкового такси установлены "Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". Перевозка пассажиров и багажа легковым такси возможна только на основании разрешения, выдаваемого на каждое транспортное средство. А передача принятого заказа на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси для исполнения физическому лицу, не имеющему разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, является противоправным деянием, причиняющее вред обществу, государству, отдельным лицам, подчеркивают разработчики поправки.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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