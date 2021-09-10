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10.09.2021 16:15
Рубрика: Общество

В России стартует программа помощи женщинам с ВИЧ

Текст: Ирина Невинная

Современная антиретровирусная терапия помогает сохранить здоровье ВИЧ-инфицированным, а в отношении женщин - приверженность лечению позволяет выносить и родить здорового ребенка. Однако далеко не все молодые женщины с ВИЧ знают об этом, а также о том, что могут рассчитывать на поддержку. Об этом шла речь на пресс-конференция "Охрана материнского здоровья - как элиминация ВИЧ поможет сохранить жизни", организованной РБК и MCD. Мероприятие было посвящено старту проекта российской некоммерческой организации Ассоциация "Е.В.А." по поддержке таких женщин.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Цель проекта, который стартует в довольно неблагополучных по ВИЧ регионах (Свердловской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге), - повысить приверженность женщин с ВИЧ терапии, улучшить качество их жизни, помочь в рождении здоровых детей.

"Здоровье матерей - очень серьезная проблема по всему миру. Каждые две минуты в мире умирает одна женщина, не перенесшая осложнений, связанных с беременностью или родами. И эта проблема исправима при условии качественной медицинской помощи. Наша программа "MSD для матерей" поддержала более 200 различных проектов в 50 странах по всему миру и охватила более 3,5 миллиона женщин. Теперь наша поддержка Ассоциации "Е.В.А." поможет женщинам в России, и мы станем ближе к глобальной цели - создать мир, в котором ни одна женщина не будет умирать во время родов" - заявил Ренан Озерли, глава MSD в регионе EEMEA.

Среди женщин с ВИЧ есть как социально благополучные, так и "проблемные". Для сохранения их жизни и здоровья, тем более, во время беременности, пациенткам с ВИЧ обязательно нужно наблюдаться у профильных специалистов и, как правило, получать антиретровирусную терапию. При этом среди пациенток есть женщины, мало приверженные лечению, более того, в некоторых случаях после родов они не только прекращают лечиться сами, но и отказываются от лечения ребенка.

"Для того, чтобы убедить пациенток в важности медицинского наблюдения, специалисты Ассоциации будут работать с беременными и молодыми мамами, рассказывать о профилактических мерах и возможности контролировать свое заболевание. У нас есть определенные технологии, мы работаем с женщинами, которые приходят к нам за помощью сами, но также ищем нуждающихся в помощи через соцсети. За счет нашего доступа к сложной категории женщин мы стараемся довести их до регулярного наблюдения, предотвращая развитие проблем со здоровьем", - рассказала глава Ассоциации "Е.В.А."Юлия Годунова. Один из самых эффективных способов убедить женщин обратиться за медицинской помощью - когда с ними общаются "равные консультанты". Это женщины-волонтеры, которые сами были инфицированы ВИЧ, но справились с бедой, не отказались от лечения, и родили здорового ребенка.

Россия сейчас входит в число стран с очень низким уровнем материнской смертности. Женщинам с ВИЧ доступны инновационные препараты антиретровирусной терапии, поэтому сейчас 95% младенцев у таких мам рождаются здоровыми. Тем не менее, по оценкам медиков, 16 000 из 600 000 пациентов прервали АРВ-терапию, поэтому проблема остается актуальной.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Благодаря эффективной работе в России удалось добиться внушительных показателей - менее 1,5% матерей передают ВИЧ-инфекцию детям и более 94% стабильно используют антиретровирусную терапию во время беременности. Но за цифрами по-прежнему кроется много нерешенных вопросов, и это в первую очередь касается статуса самой женщины и ее возможностей принимать медицинскую помощь и следовать указаниям врачей. Поэтому социальный фактор напрямую влияет на эффективность терапии. Возможность привлечения социальных работников и равных консультантов - это шанс исправить ситуацию к лучшему.

Я надеюсь, что опыт совместного проекта будет распространяться дальше", - сообщил Владимир Розенберг, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Санкт-Петербурга.

Еще одно важное направление программы - взаимодействие с широкой общественностью, направленное на дестигматизацию заболевания и повышение осведомленности о мерах профилактики и терапии ВИЧ-инфекции.

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