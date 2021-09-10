В Россию пришел отличный смартфон с NFC. Он стоит меньше 11 тысяч

Компания realme привезла в Россию смартфон realme C21Y - бюджетный девайс с чипом NFC. Его стоимость на старте продаж составляет 10490 рублей.

Фото: realme

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым экраном HD+, большим аккумулятором на 5000 мАч, сканером отпечатка пальца, тройной камерой (13 Мп основная + макро + портрет), а также модулем NFC для бесконтактных платежей - это редкий гость в бюджетных аппаратах.

В стандартной конфигурации realme C21Y имеет 4/64 Гб памяти, указывается на сайтах розничных продавцов (возможна установка карты microSD емкостью до 256 Гб). В качестве процессора используется чип Unisoc T610, работает смартфон на базе Android 11. Предусмотрены также порт microUSB, разъем для наушников и важная опция - работа в режиме пауэрбанка.

Конкурировать новый аппарат будет с Redmi 9 - прошлогодним бюджетником от Xiaomi, работающим на Android 10. Новый realme при схожих характеристиках продается с Android 11 из коробки, и это отличный повод купить его - обновления будут приходить дольше.