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10.09.2021 13:37
Рубрика: Экономика

В Санкт-Петербурге открыт новый Лабораторный центр "ЕвроХима"

Текст: Валентина Михайлова
10 сентября компания "ЕвроХим" торжественно открыла Лабораторный центр в Санкт-Петербурге. Новый научно-исследовательский центр обеспечит реализацию крупнейших инвестиционных проектов компании Андрея Мельниченко, которая в этом году отмечает 20-летие своей деятельности.
Директор института химии СПбГУ Ирина Балова передала заместителю главы дивизиона управления крупными проектами "ЕвроХима" Алексею Вертягину символический подарок на память об открытии центра. Фото: Вячеслав Горевой Директор института химии СПбГУ Ирина Балова передала заместителю главы дивизиона управления крупными проектами "ЕвроХима" Алексею Вертягину символический подарок на память об открытии центра. Фото: Вячеслав Горевой
Директор института химии СПбГУ Ирина Балова передала заместителю главы дивизиона управления крупными проектами "ЕвроХима" Алексею Вертягину символический подарок на память об открытии центра. Фото: Вячеслав Горевой

В церемонии, прошедшей в рамках празднования юбилея и приуроченной к проведению Международной конференции Mendeleev-2021, собравшей 800 молодых ученых-химиков из разных стран мира, приняли участие директор института химии Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Балова и представители руководства компании "ЕвроХим".

Лабораторный центр, в обеспечение которого компания "ЕвроХим" вложила 170 миллионов рублей, состоит из трех лабораторий: технологической, химико-аналитической и физико-механических свойств горных пород. Здесь будет вестись научное сопровождение и проектирование горнорудных предприятий компании. Ученые обеспечат необходимые прикладные исследования, а также разработки исходных данных и проектирование предприятий по добыче и переработке калийных и фосфатных руд.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин в приветствии к участникам мероприятия отметил, что современная лабораторная база компании "ЕвроХим" будет проводить исследования в тесном взаимодействии с Институтом химии Санкт-Петербургского государственного университета. "Синергия передовых научных исследований и одного из лучших высших учебных заведений нашей страны послужит дальнейшему развитию отечественной химической отрасли и воспитанию нового поколения российских инженеров-химиков", - уверен вице- губернатор.

В настоящее время "ЕвроХим" реализует крупные инвестиционные проекты по разведке, добыче, обогащению и получению минеральных удобрений на базе Ковдорского горно-обогатительного комбината в Мурманской области, Усольского калийного комбината в Пермском крае, Гремячинского горно-обогатительного комбината в Волгоградской области и предприятия "ЕвроХим-СаратовКалий" в Саратовской области.

- Результаты научно-исследовательских работ Лабораторного центра улучшат производственную деятельность обогатительных предприятий компании, позволят получать информацию для разработки технических решений, направленных на обеспечение безопасной работы существующих рудников, будут способствовать минимизации образования отходов производства и их безопасную утилизацию, - отметил заместитель главы Дивизиона управления крупными проектами "ЕвроХима" Алексей Вертягин. - Кроме того, исследования центра будут использованы при вовлечении в промышленную разработку новых участков месторождений в Пермском крае, Волгоградской и Саратовской областях.

Директор института химии Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Балова передала руководству организации "ЕвроХим-Проект" символический подарок - шариковый дефлегматор конца XIX - начала XX вв. Этот прибор широко использовался в лабораторной практике для разделения кипящих фракций органических смесей. Теперь он символизирует преемственность отечественных научных химических исследований.

Справка "РГ"

В новом Лабораторном центре компании "ЕвроХим" будут проводиться технологические исследования калийных и калийно-магниевых солей, физико-химические исследования по технологии обработки калийных удобрений, исследования в области геомеханики, тестироваться химико-аналитическое обеспечение геологоразведочных работ и сопровождение лабораторных технологических исследований калийных и калийно-магниевых солей.

Экономика

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