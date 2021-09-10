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10.09.2021 08:29
Рубрика: Общество

Вассерман представил студентам РГУ им. Губкина новый учебник

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Алена Куренова Фото: Алена Куренова
Фото: Алена Куренова

Известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман презентовал новый учебник "Системное и критическое мышление" студентам Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Публицист стал одним из соавторов учебника и выполнил общую редактуру.

Фото: личный архив Анатолия Вассермана
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Студенты факультета комплексной безопасности транспортно-энергетического комплекса уже начали изучать базовый междисциплинарный учебно-методический курс "Основы системного и критического мышления". Теперь они получат учебники с систематизированными конспектами по курсу.

- Я уверен, что, пройдя этот курс, студенты смогут значительно повысить свою эффективность по решению задач и поиску решений. Курс уже был опробован на студентах в качестве факультативного и получил большую популярность. Это учебник о том, как думать эффективно, как решать задачи, проверять решения. В него вошёл наш опыт работы примерно за два десятилетия, - рассказал Анатолий Вассерман.

Публицист считает, что преподавание такого курса в университетах даже в качестве факультативов поможет студентам сформировать целостную картину мира и представления о закономерностях, определяющих все наблюдаемое в мире многообразие явлений и процессов, то есть то, что должно, но не даёт школьное образование на протяжении уже нескольких десятков лет.

Декан факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса Сергей Гриняев считает, что системное и критическое мышление является одной из наиболее важных компетенций современного специалиста в области топливной безопасности, способного выявлять и противодействовать новым гибридным угрозам безопасности.

В свою очередь заместитель председателя Российского творческого союза работников культуры Юлия Гладкова уверена, что обучение методике размышления будет полезно для всего образовательного процесса в целом. "А игровая форма поможет раскрыть творческий потенциал студентов для их большей вовлеченности в обучение", - добавила она.

Общество Образование

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