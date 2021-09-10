ВЦИОМ: За последние четыре года россияне стали реже жениться

Доля желающих вступить в брак россиян за четыре последних года снизилась. В 2017 году этот показатель составлял 78%, а в 2021-м - 71%. Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ.

Таким образом, число желающих вступить в брак с 2017 года снизилось на 7%. В гражданском браке, по данным ВЦИОМ, предпочитает жить каждый десятый (10%), чуть больше - 11% - и вовсе не хотят создавать семью и предпочитают жить одни.

Относительно ведения домашнего хозяйства, большинство опрошенных - 85% - высказали убеждение о том, что мужчины и женщины должны заниматься его ведением в равной мере и степени. Такое же мнение у значительной части опрошенных - 86 % - относительно воспитания детей. Так, по мнению 59% участников исследования, основным кормильцем в семье должен быть мужчина. При этом 35% полагают, что обеспечивать семью в равной степени должны и мужчина, и женщина.

Отвечая на вопрос о воинской службе, 68% высказали мнение о том, что она должна быть обязательной только для мужчин. 27%, однако, полагают уместным эту обязанность распространить и на женщин. Что же касается представлений о том, каким должен быть "настоящий мужчина", 18% сказали - "оберегать и обеспечивать свою семью", 8% - "быть защитником", 8% -"быть порядочным", 5% -"быть ответственным". Основные качества женщин - "беречь семейный очаг" - 32%, "воспитывать детей" - 21%, "вести домашнее хозяйство" - 17%, "быть доброй, заботливой, внимательной" - 10%, "любить и уважать своего мужчину" - 7%.