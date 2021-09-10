Видео: собак, 10 лет искавших взрывчатку в аэропорту, проводили на пенсию

А теперь доставайте носовые платки, готовьтесь шмыгать носом и растроганно улыбаться, потому что сегодня вы вряд ли увидите более душещипательное видео. Индийцы сняли, как всегда, про любовь и долг, благородство и честь, но на этот раз не мелодраму с песнями и танцами, а документалку.

Двух псов, честно отработавших по 10 лет в службе безопасности аэропорта, торжественно проводили на пенсию в индийском городе Ченнаи (штат Тамилнад на юге страны). Десять лет Бадал и Раджи обеспечивали безопасность воздушной гавани огромного города, вынюхивая среди пассажиров людей, представляющих опасность для окружающих, отыскивая в багаже оружие и взрывчатку. Счет спасенных ими человеческих жизней идет на тысячи, поэтому в этот день псы-ветераны получили заслуженные аплодисменты, ведомственные награды и даже по кусочку красиво оформленного торта, хотя наверное, предпочли бы косточку.

Теперь четвероногие пенсионеры Раджи и Бадал отправятся в столицу в штаб-квартиру Центральных сил промышленной безопасности, где им подберут хозяев (а желающих взять к себе столь заслуженных животных хоть отбавляй), чтобы доживать с ними свой собачий век в почете, любви и уважении.