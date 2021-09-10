11 сентября 2021 года в "Центральном Детском Магазине на Лубянке" (владелец - ГК "Галс", бренд "Галс-Девелопмент") откроет свои двери детская интерактивная выставка "Здоровая еда супергероев", которая продлится до 3 октября.

Европейская интерактивная выставка "Здоровая еда супергероев" - это уникальный формат на рынке образовательных развлечений для детей и подростков, который впервые представлен в России. На выставке на конкретных примерах можно будет узнать, как устроено тело человека и его пищеварительная система, что должно быть в супертарелке и как стать сильнее всех супергероев.

Весь сентябрь и начало октября посетителей ждет яркое и запоминающееся шоу, а специально построенные инсталляции выше человеческого роста, наглядно покажут и расскажут о том, что такое витамины и микроэлементы, что и в каком возрасте полезнее для человека - овощи или фрукты. И конечно же, вас ждет много интересных открытий - аниматоры расскажут, какие сверхспособности есть у яблок, от какого витамина зависит здоровье наших глаз, кто же они - самые "звездные" и необходимыемикроэлементы в организме. Это и многие другие любопытные факты будут интересны не только детям, но и с большой долей вероятности, их родителям.

"Сентябрь - это не просто начало осени, уютных домашних посиделок и ожидание праздника, это еще и начало нового учебного года. Именно поэтому, мы стараемся сделать все для того, чтобы это время стало настоящим праздником для наших маленьких гостей и запомнилось прекрасными эмоциям. Развитие образовательно-развлекательных мероприятий в ЦДМ на Лубянке является одним из приоритетных направлений магазина, и мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы наши посетители получали знания, которые будут полезны и важны на протяжении всей жизни", - отметил Александр Копанев, Управляющий ЦДМ.

Напоминаем, что весь сентябрь в Центральном Детском магазине проходит масштабная акция - по промокоду "1 сентября" школьники смогут получить скидки и памятные призы. Промокод действует в парке виртуальных развлечений Arena Space, игровой площадке Digit, тематическом нёрф-парке Blastertag, картинге Drift Karting, а также в магазине игрушек Hamleys, семейном ресторане Osteria Mario и гриль-баре Мясо Шмясо в гастрогалерее ЦДМ.

В детском магазине введен усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты - маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории торгового комплекса.

Напоминаем, что в ЦДМ введен усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, проводится регулярная очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены дополнительные УФ-рециркуляторы. Подробная информация о магазинах и мероприятиях в ЦДМ на Лубянке представлена на сайте детского магазина и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"