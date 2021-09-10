Врач рассказала, как правильно готовить красное мясо

Употребление так называемого красного мяса следует ограничить, но полностью отказываться от него не стоит. При этом существуют определенные способы приготовления этого продукта, которые рекомендуют специалисты.

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала радио Sputnik, что в красном мясе содержится гемовое железо, которое очень хорошо усваивается организмом и поддерживает гемоглобин в крови. Поэтому такой продукт должен присутствовать в рационе.

"Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трех раз в неделю", - отмечает эксперт. Она рекомендует употреблять тушенное, вареное или приготовленное в гриле красное мясо. Именно такие способы приготовления считаются наиболее здоровыми и диетическими.

Асият Хачирова предупреждает, что нужно следить за тем, чтобы на мясе не образовалась черная корочка при пригорании. Также отмечается, что мясо, поджаренное на открытом огне предпочтительнее, чем на сковородке с маслом. Но в этом случае лучше использовать маринад без майонеза. Приготовленное таким образом мясо можно употреблять раз в неделю в небольшом количестве.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.