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Вышел первый трейлер God Of War Ragnarok

Текст:   Богдан Бобров
10.09.2021,  
00:27
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На онлайн-мероприятии PlayStation Showcase компания Sony представила дебютный трейлер продолжения игры God Of War 2018 года с наконец-то утвержденным подзаголовком Ragnarok.

Разработчики Santa Monica Studio показали как отрывки из сюжетных катсцен, так и эпизоды с геймплеем, который на первые взгляд не претерпел значительных изменений.

Сиквел продолжит углубление в тематику "отцов и детей" на примере главных героев.

Релиз God Of War Ragnarok запланирован на 2022 год, игра станет финалом скандинавских приключений Кратоса.

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