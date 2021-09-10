Вышел первый трейлер God Of War Ragnarok

На онлайн-мероприятии PlayStation Showcase компания Sony представила дебютный трейлер продолжения игры God Of War 2018 года с наконец-то утвержденным подзаголовком Ragnarok.

Разработчики Santa Monica Studio показали как отрывки из сюжетных катсцен, так и эпизоды с геймплеем, который на первые взгляд не претерпел значительных изменений.

Сиквел продолжит углубление в тематику "отцов и детей" на примере главных героев.

Релиз God Of War Ragnarok запланирован на 2022 год, игра станет финалом скандинавских приключений Кратоса.