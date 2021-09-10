Вышел трейлер детского фэнтези режиссера "Механика 2" и "Эксперимента 2"

Появился русский трейлер немецкого детского фэнтези "Джим Пуговка и чёртова дюжина", сиквела фильма "Джим Пуговка и машинист Лукас".

Фильмы основаны на книгах писателя Михаэля Энде. Ранее по их мотивам выходил мультсериал "Джим Баттон".

По сюжету ленты, пестрящей причудливыми монстрами, 12-летний Джим живёт с другом - машининстом поезда Лукасом.

Далее происходит следующее: "Легендарная банда пиратов "Чертова Дюжина" прознала, что дракон - миссис Зубоскрип - был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении".

Режиссёр - Деннис Ганзель ("Механик: Воскрешение", "Эксперимент 2: Волна", "Академия смерти", "Девочки сверху", "Вкус ночи", "Четвёртая власть"), снимавший и предыдущую часть.

Премьера в РФ - 30 сентября.