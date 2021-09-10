Новости

Фото: 31-летняя Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой 09:02
Тело артистки Нателлы Шарашидзе найдено в Москве 08:52
Появился трейлер мультфильма о безумном Супермене Injustice 08:32
Сын актера Владимира Конкина рассказал, как тот выстрелил в него 9 раз 08:22
Вышел второй русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 08:14

Вышел трейлер детского фэнтези режиссера "Механика 2" и "Эксперимента 2"

Новости
    10.09.2021, 08:48
Текст:   Козьма Лоханкин

Появился русский трейлер немецкого детского фэнтези "Джим Пуговка и чёртова дюжина", сиквела фильма "Джим Пуговка и машинист Лукас".

Фото: youtube.com/ IGN
Появился трейлер мультфильма о безумном Супермене Injutice

Фильмы основаны на книгах писателя Михаэля Энде. Ранее по их мотивам выходил мультсериал "Джим Баттон".

По сюжету ленты, пестрящей причудливыми монстрами, 12-летний Джим живёт с другом - машининстом поезда Лукасом.

Далее происходит следующее: "Легендарная банда пиратов "Чертова Дюжина" прознала, что дракон - миссис Зубоскрип - был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении".

Режиссёр - Деннис Ганзель ("Механик: Воскрешение", "Эксперимент 2: Волна", "Академия смерти", "Девочки сверху", "Вкус ночи", "Четвёртая власть"), снимавший и предыдущую часть.

Премьера в РФ - 30 сентября.

Новости

Умер актер Адам Бауман 07:12
Абдул-Матин II подтвердил, что сыграл Морфеуса в новой "Матрице" 07:06
Умер режиссер Бурхан Алавия 06:57
Вышли два новых тизера фильма "Хэллоуин убивает" 06:53
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Вышел новый трейлер продолжения "Декстера" 06:32
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 09.09.2021
Вышел русский трейлер новой "Матрицы" с Киану Ривзом 09.09.2021
⧣ экранизации
Фото: WDSSPR
Marvel показала нового Человека-паука, и его сыграл не Том Холланд 09.09.2021
Дени Вильнев хочет экранизировать вторую книгу цикла "Дюна" 08.09.2021
Видео: Ведьмак против покемонов 07.09.2021
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Названы самые популярные книги в России 09.09.2021
В Сети появилась очередная батальная сцена из "Дюны" 02.09.2021
Тимоти Шаламе сравнил "Дюну" с "Гарри Поттером" 02.09.2021