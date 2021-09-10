Вышел трейлер российской драмы про стриптиз "Герда"

На YouTube обнародован трейлер (строго 18+) российской драмы "Герда". И там всё мрачно, безысходно, и обнаженка - по максимуму.

В центре депрессивной истории - студентка Лера, она "живет в провинции, из серости которой мечтает вырваться". Днем девушка учится на социолога, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе - "чтобы обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом".

Лера "не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше": взрослый неизменный несчастный мир, который она наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.

Но чем жесте эта жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны, "в которых она проживает другую жизнь, полную чудес, и встречается со своей душой".

Постановка и сценарий - лауреата Берлинского МКФ Натальи Кудряшовой ("Доктор Лиза", "Пионеры-герои"). В главной роли - дебютантка Анастасия Красовская. Плюс на экране актуальный Юра Борисов.

В кино - с 30 сентября.