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Вышел трейлер российской драмы про стриптиз "Герда"

Новости
    10.09.2021, 13:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован трейлер (строго 18+) российской драмы "Герда". И там всё мрачно, безысходно, и обнаженка - по максимуму.

Фото: youtube.com/ Central Partnership
Вышел трейлер хоррор-комедии с Михаилом Галустяном "Дракулов"

В центре депрессивной истории - студентка Лера, она "живет в провинции, из серости которой мечтает вырваться". Днем девушка учится на социолога, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе - "чтобы обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом".

Лера "не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше": взрослый неизменный несчастный мир, который она наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.

Но чем жесте эта жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся странные сны, "в которых она проживает другую жизнь, полную чудес, и встречается со своей душой".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Человека божьего" с Микки Рурком и Александром Петровым

Постановка и сценарий - лауреата Берлинского МКФ Натальи Кудряшовой ("Доктор Лиза", "Пионеры-герои"). В главной роли - дебютантка Анастасия Красовская. Плюс на экране актуальный Юра Борисов.

В кино - с 30 сентября.

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