За сутки в России подтвержден 18 341 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1566
- 2 Санкт-Петербург 1504
- 3 Московская область 585
- 4 Свердловская область 509
- 5 Ростовская область 473
- 6 Самарская область 467
- 7 Воронежская область 466
- 8 Пермский край 448
- 9 Нижегородская область 409
- 10 Иркутская область 380
- 11 Омская область 372
- 12 Челябинская область 367
- 13 Красноярский край 366
- 14 Ставропольский край 357
- 15 Волгоградская область 348
- 16 Оренбургская область 340
- 17 Республика Башкортостан 304
- 18 Хабаровский край 297
- 19 Астраханская область 284
- 20 Ульяновская область 275
- 21 Архангельская область 252
- 22 Саратовская область 244
- 23 Алтайский край 239
- 24 Краснодарский край 239
- 25 Республика Крым 235
- 26 Пензенская область 231
- 27 Тюменская область 230
- 28 Удмуртская Республика 228
- 29 Приморский край 226
- 30 Вологодская область 220
- 31 Республика Коми 217
- 32 Тверская область 195
- 33 Липецкая область 194
- 34 Ярославская область 190
- 35 Калининградская область 188
- 36 Ленинградская область 180
- 37 Курская область 173
- 38 Новосибирская область 170
- 39 Кемеровская область 167
- 40 Республика Саха (Якутия) 163
- 41 Забайкальский край 162
- 42 Владимирская область 156
- 43 Брянская область 151
- 44 Республика Дагестан 150
- 45 Белгородская область 149
- 46 Мурманская область 144
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 142
- 48 Смоленская область 138
- 49 Республика Карелия 136
- 50 Новгородская область 127
- 51 Курганская область 118
- 52 Амурская область 117
- 53 Кировская область 116
- 54 Ивановская область 114
- 55 Республика Хакасия 105
- 56 Тульская область 105
- 57 Рязанская область 100
- 58 Севастополь 98
- 59 Калужская область 98
- 60 Томская область 96
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- 62 Псковская область 91
- 63 Тамбовская область 90
- 64 Сахалинская область 89
- 65 Республика Калмыкия 86
- 66 Костромская область 78
- 67 Орловская область 78
- 68 Республика Бурятия 77
- 69 Республика Чувашия 73
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 72
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 67
- 72 Республика Мордовия 67
- 73 Республика Тыва 65
- 74 Республика Ингушетия 61
- 75 Чеченская Республика 61
- 76 Республика Марий Эл 56
- 77 Республика Адыгея 53
- 78 Республика Татарстан 52
- 79 Камчатский край 47
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 46
- 81 Еврейская автономная область 35
- 82 Республика Алтай 31
- 83 Магаданская область 24
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 102 625 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,1%
- 2. Республика Бурятия 0,13%
- 3. Московская область 0,14%
За последние сутки подтверждено 789 смертей
- Москва 48
- Свердловская область 37
- Краснодарский край 34
- Санкт-Петербург 32
- Ростовская область 28
- Нижегородская область 26
- Самарская область 25
- Красноярский край 22
- Ставропольский край 21
- Пермский край 21
- Саратовская область 21
- Челябинская область 21
- Алтайский край 21
- Воронежская область 17
- Республика Крым 16
- Удмуртская Республика 16
- Республика Башкортостан 15
- Тюменская область 15
- Архангельская область 14
- Волгоградская область 14
- Оренбургская область 14
- Пензенская область 14
- Иркутская область 14
- Новосибирская область 13
- Республика Дагестан 12
- Московская область 11
- Ульяновская область 11
- Владимирская область 10
- Тульская область 10
- Брянская область 9
- Вологодская область 9
- Астраханская область 9
- Смоленская область 8
- Республика Коми 8
- Мурманская область 8
- Республика Чувашия 8
- Республика Хакасия 8
- Омская область 8
- Липецкая область 7
- Тверская область 7
- Калининградская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Белгородская область 6
- Курская область 6
- Республика Татарстан 6
- Курганская область 6
- Кемеровская область 6
- Ивановская область 5
- Ярославская область 5
- Рязанская область 4
- Тамбовская область 4
- Севастополь 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Сахалинская область 4
- Калужская область 3
- Костромская область 3
- Псковская область 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Забайкальский край 3
- Камчатский край 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Новгородская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 2
- Орловская область 1
- Республика Карелия 1
- Ленинградская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Бурятия 1
За весь период по России умерло 191 165 человек.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 121 человек
- Москва 1443
- Санкт-Петербург 1143
- Иркутская область 640
- Республика Коми 551
- Ростовская область 516
- Московская область 513
- Пермский край 488
- Свердловская область 477
- Красноярский край 389
- Нижегородская область 384
- Оренбургская область 344
- Республика Крым 339
- Волгоградская область 338
- Хабаровский край 302
- Архангельская область 300
- Омская область 276
- Воронежская область 272
- Челябинская область 271
- Липецкая область 268
- Самарская область 263
- Ульяновская область 241
- Ярославская область 229
- Вологодская область 225
- Удмуртская Республика 224
- Пензенская область 221
- Астраханская область 218
- Тюменская область 212
- Курская область 211
- Республика Башкортостан 211
- Калининградская область 205
- Ставропольский край 187
- Саратовская область 185
- Владимирская область 184
- Кемеровская область 183
- Республика Дагестан 181
- Приморский край 174
- Калужская область 172
- Ханты-Мансийский автономный округ 172
- Брянская область 150
- Республика Карелия 142
- Белгородская область 139
- Курганская область 138
- Тверская область 137
- Новгородская область 137
- Кировская область 132
- Рязанская область 131
- Орловская область 129
- Республика Тыва 128
- Сахалинская область 125
- Севастополь 124
- Новосибирская область 124
- Забайкальский край 124
- Ивановская область 121
- Республика Калмыкия 109
- Ямало-Ненецкий автономный округ 109
- Костромская область 107
- Смоленская область 105
- Алтайский край 104
- Тульская область 102
- Тамбовская область 93
- Республика Северная Осетия - Алания 89
- Республика Марий Эл 89
- Республика Хакасия 89
- Ленинградская область 85
- Кабардино-Балкарская Республика 84
- Амурская область 79
- Краснодарский край 73
- Республика Ингушетия 73
- Еврейская автономная область 73
- Республика Чувашия 71
- Республика Алтай 67
- Республика Мордовия 54
- Томская область 49
- Мурманская область 46
- Республика Адыгея 45
- Псковская область 38
- Карачаево-Черкесская Республика 30
- Республика Татарстан 29
- Магаданская область 26
- Республика Бурятия 25
- Камчатский край 22
- Чукотский автономный округ 11
- Республика Саха (Якутия) 8
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 357 272.