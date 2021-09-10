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10.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 18 341 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1566
  • 2 Санкт-Петербург 1504
  • 3 Московская область 585
  • 4 Свердловская область 509
  • 5 Ростовская область 473
  • 6 Самарская область 467
  • 7 Воронежская область 466
  • 8 Пермский край 448
  • 9 Нижегородская область 409
  • 10 Иркутская область 380
  • 11 Омская область 372
  • 12 Челябинская область 367
  • 13 Красноярский край 366
  • 14 Ставропольский край 357
  • 15 Волгоградская область 348
  • 16 Оренбургская область 340
  • 17 Республика Башкортостан 304
  • 18 Хабаровский край 297
  • 19 Астраханская область 284
  • 20 Ульяновская область 275
  • 21 Архангельская область 252
  • 22 Саратовская область 244
  • 23 Алтайский край 239
  • 24 Краснодарский край 239
  • 25 Республика Крым 235
  • 26 Пензенская область 231
  • 27 Тюменская область 230
  • 28 Удмуртская Республика 228
  • 29 Приморский край 226
  • 30 Вологодская область 220
  • 31 Республика Коми 217
  • 32 Тверская область 195
  • 33 Липецкая область 194
  • 34 Ярославская область 190
  • 35 Калининградская область 188
  • 36 Ленинградская область 180
  • 37 Курская область 173
  • 38 Новосибирская область 170
  • 39 Кемеровская область 167
  • 40 Республика Саха (Якутия) 163
  • 41 Забайкальский край 162
  • 42 Владимирская область 156
  • 43 Брянская область 151
  • 44 Республика Дагестан 150
  • 45 Белгородская область 149
  • 46 Мурманская область 144
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 142
  • 48 Смоленская область 138
  • 49 Республика Карелия 136
  • 50 Новгородская область 127
  • 51 Курганская область 118
  • 52 Амурская область 117
  • 53 Кировская область 116
  • 54 Ивановская область 114
  • 55 Республика Хакасия 105
  • 56 Тульская область 105
  • 57 Рязанская область 100
  • 58 Севастополь 98
  • 59 Калужская область 98
  • 60 Томская область 96
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  • 62 Псковская область 91
  • 63 Тамбовская область 90
  • 64 Сахалинская область 89
  • 65 Республика Калмыкия 86
  • 66 Костромская область 78
  • 67 Орловская область 78
  • 68 Республика Бурятия 77
  • 69 Республика Чувашия 73
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 72
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 67
  • 72 Республика Мордовия 67
  • 73 Республика Тыва 65
  • 74 Республика Ингушетия 61
  • 75 Чеченская Республика 61
  • 76 Республика Марий Эл 56
  • 77 Республика Адыгея 53
  • 78 Республика Татарстан 52
  • 79 Камчатский край 47
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 46
  • 81 Еврейская автономная область 35
  • 82 Республика Алтай 31
  • 83 Магаданская область 24
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 102 625 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,1%
  • 2. Республика Бурятия 0,13%
  • 3. Московская область 0,14%
За последние сутки подтверждено 789 смертей
  • Москва 48
  • Свердловская область 37
  • Краснодарский край 34
  • Санкт-Петербург 32
  • Ростовская область 28
  • Нижегородская область 26
  • Самарская область 25
  • Красноярский край 22
  • Ставропольский край 21
  • Пермский край 21
  • Саратовская область 21
  • Челябинская область 21
  • Алтайский край 21
  • Воронежская область 17
  • Республика Крым 16
  • Удмуртская Республика 16
  • Республика Башкортостан 15
  • Тюменская область 15
  • Архангельская область 14
  • Волгоградская область 14
  • Оренбургская область 14
  • Пензенская область 14
  • Иркутская область 14
  • Новосибирская область 13
  • Республика Дагестан 12
  • Московская область 11
  • Ульяновская область 11
  • Владимирская область 10
  • Тульская область 10
  • Брянская область 9
  • Вологодская область 9
  • Астраханская область 9
  • Смоленская область 8
  • Республика Коми 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Чувашия 8
  • Республика Хакасия 8
  • Омская область 8
  • Липецкая область 7
  • Тверская область 7
  • Калининградская область 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Белгородская область 6
  • Курская область 6
  • Республика Татарстан 6
  • Курганская область 6
  • Кемеровская область 6
  • Ивановская область 5
  • Ярославская область 5
  • Рязанская область 4
  • Тамбовская область 4
  • Севастополь 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Сахалинская область 4
  • Калужская область 3
  • Костромская область 3
  • Псковская область 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Забайкальский край 3
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Новгородская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Магаданская область 2
  • Орловская область 1
  • Республика Карелия 1
  • Ленинградская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Бурятия 1

За весь период по России умерло 191 165 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 121 человек
  • Москва 1443
  • Санкт-Петербург 1143
  • Иркутская область 640
  • Республика Коми 551
  • Ростовская область 516
  • Московская область 513
  • Пермский край 488
  • Свердловская область 477
  • Красноярский край 389
  • Нижегородская область 384
  • Оренбургская область 344
  • Республика Крым 339
  • Волгоградская область 338
  • Хабаровский край 302
  • Архангельская область 300
  • Омская область 276
  • Воронежская область 272
  • Челябинская область 271
  • Липецкая область 268
  • Самарская область 263
  • Ульяновская область 241
  • Ярославская область 229
  • Вологодская область 225
  • Удмуртская Республика 224
  • Пензенская область 221
  • Астраханская область 218
  • Тюменская область 212
  • Курская область 211
  • Республика Башкортостан 211
  • Калининградская область 205
  • Ставропольский край 187
  • Саратовская область 185
  • Владимирская область 184
  • Кемеровская область 183
  • Республика Дагестан 181
  • Приморский край 174
  • Калужская область 172
  • Ханты-Мансийский автономный округ 172
  • Брянская область 150
  • Республика Карелия 142
  • Белгородская область 139
  • Курганская область 138
  • Тверская область 137
  • Новгородская область 137
  • Кировская область 132
  • Рязанская область 131
  • Орловская область 129
  • Республика Тыва 128
  • Сахалинская область 125
  • Севастополь 124
  • Новосибирская область 124
  • Забайкальский край 124
  • Ивановская область 121
  • Республика Калмыкия 109
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 109
  • Костромская область 107
  • Смоленская область 105
  • Алтайский край 104
  • Тульская область 102
  • Тамбовская область 93
  • Республика Северная Осетия - Алания 89
  • Республика Марий Эл 89
  • Республика Хакасия 89
  • Ленинградская область 85
  • Кабардино-Балкарская Республика 84
  • Амурская область 79
  • Краснодарский край 73
  • Республика Ингушетия 73
  • Еврейская автономная область 73
  • Республика Чувашия 71
  • Республика Алтай 67
  • Республика Мордовия 54
  • Томская область 49
  • Мурманская область 46
  • Республика Адыгея 45
  • Псковская область 38
  • Карачаево-Черкесская Республика 30
  • Республика Татарстан 29
  • Магаданская область 26
  • Республика Бурятия 25
  • Камчатский край 22
  • Чукотский автономный округ 11
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 357 272.

Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года
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