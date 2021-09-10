За сутки в России подтвержден 18 341 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 7,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1566

2 Санкт-Петербург 1504

3 Московская область 585

4 Свердловская область 509

5 Ростовская область 473

6 Самарская область 467

7 Воронежская область 466

8 Пермский край 448

9 Нижегородская область 409

10 Иркутская область 380

11 Омская область 372

12 Челябинская область 367

13 Красноярский край 366

14 Ставропольский край 357

15 Волгоградская область 348

16 Оренбургская область 340

17 Республика Башкортостан 304

18 Хабаровский край 297

19 Астраханская область 284

20 Ульяновская область 275

21 Архангельская область 252

22 Саратовская область 244

23 Алтайский край 239

24 Краснодарский край 239

25 Республика Крым 235

26 Пензенская область 231

27 Тюменская область 230

28 Удмуртская Республика 228

29 Приморский край 226

30 Вологодская область 220

31 Республика Коми 217

32 Тверская область 195

33 Липецкая область 194

34 Ярославская область 190

35 Калининградская область 188

36 Ленинградская область 180

37 Курская область 173

38 Новосибирская область 170

39 Кемеровская область 167

40 Республика Саха (Якутия) 163

41 Забайкальский край 162

42 Владимирская область 156

43 Брянская область 151

44 Республика Дагестан 150

45 Белгородская область 149

46 Мурманская область 144

47 Ханты-Мансийский автономный округ 142

48 Смоленская область 138

49 Республика Карелия 136

50 Новгородская область 127

51 Курганская область 118

52 Амурская область 117

53 Кировская область 116

54 Ивановская область 114

55 Республика Хакасия 105

56 Тульская область 105

57 Рязанская область 100

58 Севастополь 98

59 Калужская область 98

60 Томская область 96

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 95

62 Псковская область 91

63 Тамбовская область 90

64 Сахалинская область 89

65 Республика Калмыкия 86

66 Костромская область 78

67 Орловская область 78

68 Республика Бурятия 77

69 Республика Чувашия 73

70 Кабардино-Балкарская Республика 72

71 Республика Северная Осетия-Алания 67

72 Республика Мордовия 67

73 Республика Тыва 65

74 Республика Ингушетия 61

75 Чеченская Республика 61

76 Республика Марий Эл 56

77 Республика Адыгея 53

78 Республика Татарстан 52

79 Камчатский край 47

80 Карачаево-Черкесская Республика 46

81 Еврейская автономная область 35

82 Республика Алтай 31

83 Магаданская область 24

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 102 625 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,1%

2. Республика Бурятия 0,13%

3. Московская область 0,14% За последние сутки подтверждено 789 смертей Москва 48

Свердловская область 37

Краснодарский край 34

Санкт-Петербург 32

Ростовская область 28

Нижегородская область 26

Самарская область 25

Красноярский край 22

Ставропольский край 21

Пермский край 21

Саратовская область 21

Челябинская область 21

Алтайский край 21

Воронежская область 17

Республика Крым 16

Удмуртская Республика 16

Республика Башкортостан 15

Тюменская область 15

Архангельская область 14

Волгоградская область 14

Оренбургская область 14

Пензенская область 14

Иркутская область 14

Новосибирская область 13

Республика Дагестан 12

Московская область 11

Ульяновская область 11

Владимирская область 10

Тульская область 10

Брянская область 9

Вологодская область 9

Астраханская область 9

Смоленская область 8

Республика Коми 8

Мурманская область 8

Республика Чувашия 8

Республика Хакасия 8

Омская область 8

Липецкая область 7

Тверская область 7

Калининградская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Белгородская область 6

Курская область 6

Республика Татарстан 6

Курганская область 6

Кемеровская область 6

Ивановская область 5

Ярославская область 5

Рязанская область 4

Тамбовская область 4

Севастополь 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Сахалинская область 4

Калужская область 3

Костромская область 3

Псковская область 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Марий Эл 3

Забайкальский край 3

Камчатский край 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Еврейская автономная область 3

Новгородская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Магаданская область 2

Орловская область 1

Республика Карелия 1

Ленинградская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Бурятия 1 За весь период по России умерло 191 165 человек. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 121 человек Москва 1443

Санкт-Петербург 1143

Иркутская область 640

Республика Коми 551

Ростовская область 516

Московская область 513

Пермский край 488

Свердловская область 477

Красноярский край 389

Нижегородская область 384

Оренбургская область 344

Республика Крым 339

Волгоградская область 338

Хабаровский край 302

Архангельская область 300

Омская область 276

Воронежская область 272

Челябинская область 271

Липецкая область 268

Самарская область 263

Ульяновская область 241

Ярославская область 229

Вологодская область 225

Удмуртская Республика 224

Пензенская область 221

Астраханская область 218

Тюменская область 212

Курская область 211

Республика Башкортостан 211

Калининградская область 205

Ставропольский край 187

Саратовская область 185

Владимирская область 184

Кемеровская область 183

Республика Дагестан 181

Приморский край 174

Калужская область 172

Ханты-Мансийский автономный округ 172

Брянская область 150

Республика Карелия 142

Белгородская область 139

Курганская область 138

Тверская область 137

Новгородская область 137

Кировская область 132

Рязанская область 131

Орловская область 129

Республика Тыва 128

Сахалинская область 125

Севастополь 124

Новосибирская область 124

Забайкальский край 124

Ивановская область 121

Республика Калмыкия 109

Ямало-Ненецкий автономный округ 109

Костромская область 107

Смоленская область 105

Алтайский край 104

Тульская область 102

Тамбовская область 93

Республика Северная Осетия - Алания 89

Республика Марий Эл 89

Республика Хакасия 89

Ленинградская область 85

Кабардино-Балкарская Республика 84

Амурская область 79

Краснодарский край 73

Республика Ингушетия 73

Еврейская автономная область 73

Республика Чувашия 71

Республика Алтай 67

Республика Мордовия 54

Томская область 49

Мурманская область 46

Республика Адыгея 45

Псковская область 38

Карачаево-Черкесская Республика 30

Республика Татарстан 29

Магаданская область 26

Республика Бурятия 25

Камчатский край 22

Чукотский автономный округ 11

Республика Саха (Якутия) 8

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 357 272. Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года