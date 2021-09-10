Постановление правительства Забайкальского края от 8 сентября года 2021 № 348 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Правилами установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года № 1022, Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае на 2022 год:

на душу населения - 13 982 рубля;

для трудоспособного населения - 15 240 рублей;

для пенсионеров - 12 025 рублей;

для детей - 15 006 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов







