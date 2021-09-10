Новости

Секретная служба США опубликовала новые фото с места теракта 11 сентября 17:13
Банк России не будет вмешиваться в политику комиссий Wildberries 17:02
На госуслугах заработала форма подачи заявления для голосования на дому 17:01
Москалькова поддержала проект о запрете на списание соцвыплат за долги 16:53
Россия полностью отказалась от импорта лосося 16:49
Эксперты: Договоренности РФ и Беларуси по информбезопасности очень важны 16:39
Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров 16:38
Хуснуллин: На программу "Чистая вода" нужны дополнительные средства 16:25
Сенатор о продлении Евросоюзом санкций против РФ: Это лишь дань моде 16:23
Набиуллина рассказала о гармонизации монетарной политики с Беларусью 16:23
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе 16:19
В России стартует программа помощи женщинам с ВИЧ 16:15
Музыкант Эд Ширан представил видео и сингл из готовящего к выходу альбома 16:13
Новый этап интеграции РФ и Беларуси напрямую затронет жителей двух стран 16:11
Матвиенко: Совфед проконтролирует реализацию программы развития Таганрога 16:10
Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок 16:00
Набиуллина допустила ключевую ставку выше 7% 16:00
Путин призвал добиваться прозрачного судейства в спорте 15:56
Талибы опровергли сообщения о проведении 11 сентября инаугурации правительства 15:48
ФАС согласовала предельную отпускную цену на лекарство от коронавируса 15:37
На подготовку российских спортсменов к ОИ-2020 потрачено 20 млрд рублей 15:30
Фейки о "заболевших" на учениях "Запад" военнослужащих распространяли из Украины 15:25
Россия увеличила ввоз из-за рубежа рыбы и растительных масел 15:18
Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему 15:16
ВЦИОМ: За последние четыре года россияне стали реже жениться 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
10.09.2021 16:00
Рубрика: В мире

Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок

Текст: Юрий Когалов
Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в ходе мероприятия YES Brainstorming. Правда, ответ на этот вопрос, заданный журналистами, он дал несколько уклончивый.

В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины

Сначала Зеленский заявил, что вопрос о его переизбрании будет решать народ Украины. И лишь когда его попросили уточнить, сказал: "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок и поеду отдыхать".

Он также отметил, что не жалеет, что стал президентом, а после окончания срока действия полномочий планирует остаться жить на Украине.

Однако остается неясным, о каких именно обещаниях говорит Зеленский. Ведь его главным предвыборным лозунгом было достижение мира в стране. Но реализация Минских соглашений за эти годы не сдвинулась ни на шаг. Среди других несбывшихся ожиданий - прекращение насильственной украинизации и снижение тарифов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 населенным пунктам
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Путин раскритиковал идею снять лимит на легионеров в футболе
В Кремле считают апокалиптическими заявления о войне России и Украины
Совмин Союзного государства одобрил 28 программ по интеграции
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"