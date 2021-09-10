Зеленский заявил, что не планирует баллотироваться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в ходе мероприятия YES Brainstorming. Правда, ответ на этот вопрос, заданный журналистами, он дал несколько уклончивый.

Сначала Зеленский заявил, что вопрос о его переизбрании будет решать народ Украины. И лишь когда его попросили уточнить, сказал: "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок и поеду отдыхать".

Он также отметил, что не жалеет, что стал президентом, а после окончания срока действия полномочий планирует остаться жить на Украине.

Однако остается неясным, о каких именно обещаниях говорит Зеленский. Ведь его главным предвыборным лозунгом было достижение мира в стране. Но реализация Минских соглашений за эти годы не сдвинулась ни на шаг. Среди других несбывшихся ожиданий - прекращение насильственной украинизации и снижение тарифов.