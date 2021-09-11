9/11. Двадцать лет спустя

Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне - самого смертоносного нападения террористов на территорию США, в результате которого погибли 2977 человек.

Трагедия 9/11 сильно изменила Америку: была резко усилена роль спецслужб в жизни страны, брошены гигантские ресурсы на войну с международным терроризмом (по оценке Университете Брауна, она обошлась минимум в 8 триллионов долларов). Часть целей удалось достичь - была практически полностью уничтожена "Аль-Каеда" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ"), убит ее лидер и организатор терактов Усама бин Ладен, а также сотни других радикалов. Но безопаснее в современном мире не стало - в результате интервенций США в Афганистан и Ирак были дестабилизированы целые регионы мира, возникло террористическое "Исламское государство" (ИГИЛ, организация запрещена в РФ - прим. "РГ"), которое быстро распространило свое влияние на Ближнем Востоке и не только.

В годовщину трагических событий 9/11 "РГ" вспоминает основные вехи двадцатилетней войны США с терроризмом.

Начало войны в Афганистане

20 сентября 2001 года

Президент США Джордж Буш-младший в ходе выступления в конгрессе объявляет о начале "войны с террором".

7 октября 2001 года

США и Великобритания начинают операцию "Несокрушимая свобода" и наносят первые авиаудары по лагерям "Аль-Каеды" и "Талибана" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") в Афганистане.

19 октября 2001 года

Начинается сухопутная операция США и союзников в Афганистане. Американский спецназ штурмует Кандагар.

13 ноября 2001 года

Талибы сдают Кабул войскам США. Одновременно исламские боевики разворачивают партизанскую войну на территории Афганистана против интервентов.

6 декабря 2001 года

Американцы начинают операцию в ущелье Тора Бора с целью поимки Усамы бин-Ладена, но лидер террористов через горы уходит от преследователей в Пакистан.

декабрь 2001 года

С санкции ООН были созданы Международные силы по содействию безопасности в Афганистане.

январь 2002 года

На территории американской военной базы Гуантанамо создается печально известная тюрьма для обвиняемых в терроризме, где задержанные содержатся в жесточайших и нарушающих права человека условиях.

Начало войны в Ираке

19 марта 2003 года

Под сфабрикованным ЦРУ в угоду Белому дому предлогом о наличии оружия массового поражения в распоряжении иракского президента Саддама Хусейна США и сколоченная из самых лояльных союзников коалиция без санкции СБ ООН начинает вторжение в Ирак.

1 мая 2003 года

Президент Джордж Буш-младший объявляет о "завершении миссии" и "победе в войне с террором".

13 декабря 2003 года

Американские военнослужащие обнаруживают скрывавшегося Саддама Хуссейна.

30 декабря 2006 года

Происходит казнь Саддама Хусейна в Багдаде.

Затянувшийся конец "войны с террором"

30 августа 2010 года

Президент США Барак Обама объявляет о завершении боевых операций американских вооруженных сил в Ираке.

2 мая 2011 года

Усама бин-Ладен уничтожен в результате операции спецназа США на территории Пакистана.

28 декабря 2014 года

Барак Обама официально заявляет о завершении войны в Афганистане, войска США продолжают оккупировать эту страну.

28 января 2019 года

С санкции президента США Дональда Трампа в столице Катара Дохе вырабатывается соглашение с представителями "Талибана" об окончательном выводе американских войск из Афганистана к 1 мая 2021 года.

31 августа 2021 года

Президент США Джозеф Байден объявляет о завершении экстренной операции по эвакуации американских военных, а также гражданских лиц из Афганистана, после падения афганского правительства и взятия Кабула талибами.

Компетентно

Нина Зотина / РИА Новости

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов:

- Итоги войны США с международным терроризмом неоднозначны. За последние 20 лет на американской территории не было террористического акта, сравнимого по масштабам и последствиям с атакой 11 сентября. Это можно считать определенным успехом, хотя США продолжают сталкиваться с угрозами терроризма и здесь можно вспомнить известные события на Бостонском марафоне в 2013 году. Но тем не менее, согласно статистике, американцы меньше страдают от действий международных террористов, чем европейцы, не говоря уже о людях на Ближнем Востоке или в Северной Африки, для которых акты террора стали грустной повседневностью. В этом смысле надо отдать должное американским спецслужбам, которые смогли купировать угрозы масштабных террористических актов на территории собственной страны.

Вместе с тем, если говорить об угрозах терроризма в глобальном масштабе, то война с террором, которую США вели последние 20 лет, победой так и не увенчалась. Хотя экс-президент Барак Обама ранее заявлял о прекращении этой войны, она так и не завершилась, а ее результаты не отвечают ожиданиям США. Сейчас много говорят о последних событиях в Афганистане и поражении американской коалиции. Можно вспомнить другие силовые акции США на протяжении последних 20 лет - в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, которые не привели к решению тех задач, которые ставились американским военным. Здесь можно говорить о целом ряде причин, почему это не получилось, несмотря на инвестирование очень больших средств и многочисленные жертвы, как среди американских военных, так и среди гражданского населения в этих странах.

Одна из них, как мне кажется, заключается в том, что Соединенные Штаты так и не отказались от односторонности в принятии ключевых решений по противодействию терроризму. Если вспомнить интервенцию США в Ирак, то тогда в 2003 году Вашингтон пошел в обход не только Совета Безопасности ООН, но и в обход НАТО, поскольку Франция, Германия и некоторые другие западные страны были против этой операции. И сейчас решение о выводе американских войск из Афганистана принималось односторонне, а союзники были поставлены перед фактом. Все это подрывает веру в готовность администрации Джозефа Байдена на деле следовать принципам многосторонности и соблюдать международное право.

Кроме того, борьба с терроризмом всегда велась США очень непоследовательно. А каждый новый президент пытался перетряхнуть наследство своего предшественника и найти какие-то новые варианты стратегии. Обама критиковал Джорджа Буша-младшего, Дональд Трамп пытался отказаться от наследия Обамы, а Байден критикует Трампа. В результате получалось, что активные действия предпринимались без четко выработанной стратегии. И грани между борьбой с терроризмом и борьбой с сопротивляющимися американской оккупации повстанцами так никто и не провел. Как не было и грани между урегулированием конфликта и государственным строительством. Собственно, мы до сих пор не знаем, какова будет стратегия Байдена в том же Ираке, Афганистане или Сирии.

Все это означает, что несмотря на огромные инвестиции в войну с террором, Америка воспринимается как ненадежный союзник и партнер. А ее влияние на процессы в этих конфликтных регионах снижается.

Еще одна из главных причин неудачи, на мой взгляд, заключается в привычке США рассматривать другие культуры и политические системы, отличающиеся от американской, как какую-то архаику и отсталость. И они считают, что для того, чтобы покончить с террористами, надо весь мир американизировать. Особенно это характерно для отношений США с исламским миром. И такой подход, конечно, мешает американцам сформулировать эффективную стратегию борьбы с терроризмом.

Остается лишь надеяться, что афганское поражение приведет американских стратегов к осознанию реальности и поможет им выработать реалистичные подходы к противодействию международному терроризму. Учитывая, что с ним борются и многие другие страны, с которыми необходимо взаимодействовать.