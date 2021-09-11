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11.09.2021 12:43
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: Процесс направления на лечение в санатории должен быть максимально упрощен

Текст: Любовь Проценко
Фото: Из личного архива А. Румянцева Фото: Из личного архива А. Румянцева
Фото: Из личного архива А. Румянцева

Автоматическое формирование санаторно-курортных карт для прошедших диспансеризацию станет важным шагом в сторону цифровизации медицины и поможет делу возрождения санаторной системы в нашей стране. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им Д. Рогачева Александр Румянцев.

Фото: из личного архива А. Румянцева
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"Санаторно-курортное лечение является важнейшей частью медицинской реабилитации. Для жителей, особенно представителей старшего поколения, процесс направления на лечение в санатории и профилактории должен быть максимально упрощен", - заявил Александр Румянцев.

В случае автоматического формирования в соответствии с законом пенсионеры и люди с ограниченными возможностями избавились бы от необходимости дополнительно посещать поликлинику, а у врачей появится больше свободного времени для приема других пациентов, полагает академик РАН.

Румянцев также отметил, что всех, прошедших диспансеризацию граждан, автоматическое формирование санаторно-курортных карт станет дополнительным стимулом своевременно проходить медицинское обследование и, как результат, сохранять свое здоровье.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в будущем санаторно-курортные карты будут формироваться автоматически после прохождения диспансеризации, за ними не нужно будет обращаться в медучреждения.

Общество Здоровье

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