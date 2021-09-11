Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память жертв терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден в пятницу вечером прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Ожидается, что он присоединится к траурной церемонии вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой в 8:30 утра в субботу. Члены семей жертв соберутся у мемориала 11 сентября на том самом месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, а затем рухнули, когда угнанные самолеты влетели в каждую из них. Имена каждой жертвы будут зачитаны на церемонии, которая продлится несколько часов.
Траурные церемонии проходят в Нью-Йорке, Пенсильвании и на окраинах Вашингтона каждый год 11 сентября. В этот раз члены семей почти трех тысяч жертв соберутся в центре Манхэттена, на поле в Шанксвилле и в Пентагоне. Джо Байден посетит все три объекта, а в Нью-Йорке к нему присоединится Барак Обама, с которым он проработал два срока в качестве вице-президента.
Небольшие поминальные церемонии будут проводиться по всей Америке. Во время церемонии в Нью-Йорке будет шесть минут тишины, символизирующих время с момента столкновения самолета с башней и до полного разрушения здания.
В штате Пенсильвания церемония начнется в 9:45 утра у Национального мемориала, расположенного примерно в 110 километрах к юго-востоку от Питтсбурга. Джордж Буш, который был президентом меньше года, когда произошли теракты, выступит с речью, и в 10:03, в момент крушения рейса 93, будут зачитаны имена пассажиров и членов экипажа, которые погибли. Обе церемонии предназначены только для семей погибших, но их будут транслировать в эфире американских телеканалов. Вечером жители Нью-Йорка смогут увидеть два мощных луча, направленных в небо с того места, где когда-то стояли башни-близнецы.
Байден отправится в Шанксвилл из Нью-Йорка в субботу днем, прежде чем посетит Пентагон для церемонии возложения венков. Напомним, что возражения по поводу его присутствия на церемониях были высказаны родственниками погибших в августе. Некоторые семьи жертв потребовали, чтобы президент держался подальше от любых церемоний 11 сентября, если он не рассекретит правительственные документы, которые, по их мнению, подтвердят, что лидеры Саудовской Аравии поддержали теракты 20 лет назад. Ранее Байден приказал министерству юстиции рассекретить и опубликовать документы, связанные с расследованием нападений, пообещав, что файлы будут публиковаться партиями в течение следующих шести месяцев - "за исключением случаев, когда самые веские причины говорят об обратном".
Трое из четырех последних президентов США (Буш, Обама, Байден) примут участие в официальных церемониях. Вместе с тем, Дональд Трамп, как отмечают наблюдатели, явно непопулярная фигура в Нью-Йорке, посетит мемориал 11 сентября в субботу днем, после завершения церемонии и после того, как Байден покинет город.
Города США проводят свои собственные церемонии. Так, в Малибу, штат Калифорния, 2977 флагов, по одному на каждого человека, погибшего в результате терактов, были подняты на ежегодной церемонии "Волны флагов". Пожарные службы по всей стране проведут минуту молчания. При обрушении башен в Нью-Йорке погибли 343 пожарных и 60 полицейских.
9/11. Двадцать лет спустя
Трагедия 9/11 сильно изменила Америку: была резко усилена роль спецслужб в жизни страны, брошены гигантские ресурсы на войну с международным терроризмом (по оценке Университете Брауна, она обошлась минимум в 8 триллионов долларов). Часть целей удалось достичь - была практически полностью уничтожена "Аль-Каеда" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ"), убит ее лидер и организатор терактов Усама бин Ладен, а также сотни других радикалов. Но безопаснее в современном мире не стало - в результате интервенций США в Афганистан и Ирак были дестабилизированы целые регионы мира, возникло террористическое "Исламское государство" (ИГИЛ, организация запрещена в РФ - прим. "РГ"), которое быстро распространило свое влияние на Ближнем Востоке и не только.
В годовщину трагических событий 9/11 "РГ" вспоминает основные вехи двадцатилетней войны США с терроризмом.
Начало войны в Афганистане
20 сентября 2001 года
Президент США Джордж Буш-младший в ходе выступления в конгрессе объявляет о начале "войны с террором".
7 октября 2001 года
США и Великобритания начинают операцию "Несокрушимая свобода" и наносят первые авиаудары по лагерям "Аль-Каеды" и "Талибана" (организация запрещена в РФ - прим. "РГ") в Афганистане.
19 октября 2001 года
Начинается сухопутная операция США и союзников в Афганистане. Американский спецназ штурмует Кандагар.
13 ноября 2001 года
Талибы сдают Кабул войскам США. Одновременно исламские боевики разворачивают партизанскую войну на территории Афганистана против интервентов.
6 декабря 2001 года
Американцы начинают операцию в ущелье Тора Бора с целью поимки Усамы бин-Ладена, но лидер террористов через горы уходит от преследователей в Пакистан.
декабрь 2001 года
С санкции ООН были созданы Международные силы по содействию безопасности в Афганистане.
январь 2002 года
На территории американской военной базы Гуантанамо создается печально известная тюрьма для обвиняемых в терроризме, где задержанные содержатся в жесточайших и нарушающих права человека условиях.
Начало войны в Ираке
19 марта 2003 года
Под сфабрикованным ЦРУ в угоду Белому дому предлогом о наличии оружия массового поражения в распоряжении иракского президента Саддама Хусейна США и сколоченная из самых лояльных союзников коалиция без санкции СБ ООН начинает вторжение в Ирак.
1 мая 2003 года
Президент Джордж Буш-младший объявляет о "завершении миссии" и "победе в войне с террором".
13 декабря 2003 года
Американские военнослужащие обнаруживают скрывавшегося Саддама Хуссейна.
30 декабря 2006 года
Происходит казнь Саддама Хусейна в Багдаде.
Затянувшийся конец "войны с террором"
30 августа 2010 года
Президент США Барак Обама объявляет о завершении боевых операций американских вооруженных сил в Ираке.
2 мая 2011 года
Усама бин-Ладен уничтожен в результате операции спецназа США на территории Пакистана.
28 декабря 2014 года
Барак Обама официально заявляет о завершении войны в Афганистане, войска США продолжают оккупировать эту страну.
28 января 2019 года
С санкции президента США Дональда Трампа в столице Катара Дохе вырабатывается соглашение с представителями "Талибана" об окончательном выводе американских войск из Афганистана к 1 мая 2021 года.
31 августа 2021 года
Президент США Джозеф Байден объявляет о завершении экстренной операции по эвакуации американских военных, а также гражданских лиц из Афганистана, после падения афганского правительства и взятия Кабула талибами.
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов:
- Итоги войны США с международным терроризмом неоднозначны. За последние 20 лет на американской территории не было террористического акта, сравнимого по масштабам и последствиям с атакой 11 сентября. Это можно считать определенным успехом, хотя США продолжают сталкиваться с угрозами терроризма и здесь можно вспомнить известные события на Бостонском марафоне в 2013 году. Но тем не менее, согласно статистике, американцы меньше страдают от действий международных террористов, чем европейцы, не говоря уже о людях на Ближнем Востоке или в Северной Африки, для которых акты террора стали грустной повседневностью. В этом смысле надо отдать должное американским спецслужбам, которые смогли купировать угрозы масштабных террористических актов на территории собственной страны.
Вместе с тем, если говорить об угрозах терроризма в глобальном масштабе, то война с террором, которую США вели последние 20 лет, победой так и не увенчалась. Хотя экс-президент Барак Обама ранее заявлял о прекращении этой войны, она так и не завершилась, а ее результаты не отвечают ожиданиям США. Сейчас много говорят о последних событиях в Афганистане и поражении американской коалиции. Можно вспомнить другие силовые акции США на протяжении последних 20 лет - в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, которые не привели к решению тех задач, которые ставились американским военным. Здесь можно говорить о целом ряде причин, почему это не получилось, несмотря на инвестирование очень больших средств и многочисленные жертвы, как среди американских военных, так и среди гражданского населения в этих странах.
Одна из них, как мне кажется, заключается в том, что Соединенные Штаты так и не отказались от односторонности в принятии ключевых решений по противодействию терроризму. Если вспомнить интервенцию США в Ирак, то тогда в 2003 году Вашингтон пошел в обход не только Совета Безопасности ООН, но и в обход НАТО, поскольку Франция, Германия и некоторые другие западные страны были против этой операции. И сейчас решение о выводе американских войск из Афганистана принималось односторонне, а союзники были поставлены перед фактом. Все это подрывает веру в готовность администрации Джозефа Байдена на деле следовать принципам многосторонности и соблюдать международное право.
Кроме того, борьба с терроризмом всегда велась США очень непоследовательно. А каждый новый президент пытался перетряхнуть наследство своего предшественника и найти какие-то новые варианты стратегии. Обама критиковал Джорджа Буша-младшего, Дональд Трамп пытался отказаться от наследия Обамы, а Байден критикует Трампа. В результате получалось, что активные действия предпринимались без четко выработанной стратегии. И грани между борьбой с терроризмом и борьбой с сопротивляющимися американской оккупации повстанцами так никто и не провел. Как не было и грани между урегулированием конфликта и государственным строительством. Собственно, мы до сих пор не знаем, какова будет стратегия Байдена в том же Ираке, Афганистане или Сирии.
Все это означает, что несмотря на огромные инвестиции в войну с террором, Америка воспринимается как ненадежный союзник и партнер. А ее влияние на процессы в этих конфликтных регионах снижается.
Еще одна из главных причин неудачи, на мой взгляд, заключается в привычке США рассматривать другие культуры и политические системы, отличающиеся от американской, как какую-то архаику и отсталость. И они считают, что для того, чтобы покончить с террористами, надо весь мир американизировать. Особенно это характерно для отношений США с исламским миром. И такой подход, конечно, мешает американцам сформулировать эффективную стратегию борьбы с терроризмом.
Остается лишь надеяться, что афганское поражение приведет американских стратегов к осознанию реальности и поможет им выработать реалистичные подходы к противодействию международному терроризму. Учитывая, что с ним борются и многие другие страны, с которыми необходимо взаимодействовать.