Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память жертв терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден в пятницу вечером прибыл в Нью-Йорк накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Ожидается, что он присоединится к траурной церемонии вместе с бывшим президентом США Бараком Обамой в 8:30 утра в субботу. Члены семей жертв соберутся у мемориала 11 сентября на том самом месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, а затем рухнули, когда угнанные самолеты влетели в каждую из них. Имена каждой жертвы будут зачитаны на церемонии, которая продлится несколько часов.

Траурные церемонии проходят в Нью-Йорке, Пенсильвании и на окраинах Вашингтона каждый год 11 сентября. В этот раз члены семей почти трех тысяч жертв соберутся в центре Манхэттена, на поле в Шанксвилле и в Пентагоне. Джо Байден посетит все три объекта, а в Нью-Йорке к нему присоединится Барак Обама, с которым он проработал два срока в качестве вице-президента.

Небольшие поминальные церемонии будут проводиться по всей Америке. Во время церемонии в Нью-Йорке будет шесть минут тишины, символизирующих время с момента столкновения самолета с башней и до полного разрушения здания.

В штате Пенсильвания церемония начнется в 9:45 утра у Национального мемориала, расположенного примерно в 110 километрах к юго-востоку от Питтсбурга. Джордж Буш, который был президентом меньше года, когда произошли теракты, выступит с речью, и в 10:03, в момент крушения рейса 93, будут зачитаны имена пассажиров и членов экипажа, которые погибли. Обе церемонии предназначены только для семей погибших, но их будут транслировать в эфире американских телеканалов. Вечером жители Нью-Йорка смогут увидеть два мощных луча, направленных в небо с того места, где когда-то стояли башни-близнецы.

Байден отправится в Шанксвилл из Нью-Йорка в субботу днем, прежде чем посетит Пентагон для церемонии возложения венков. Напомним, что возражения по поводу его присутствия на церемониях были высказаны родственниками погибших в августе. Некоторые семьи жертв потребовали, чтобы президент держался подальше от любых церемоний 11 сентября, если он не рассекретит правительственные документы, которые, по их мнению, подтвердят, что лидеры Саудовской Аравии поддержали теракты 20 лет назад. Ранее Байден приказал министерству юстиции рассекретить и опубликовать документы, связанные с расследованием нападений, пообещав, что файлы будут публиковаться партиями в течение следующих шести месяцев - "за исключением случаев, когда самые веские причины говорят об обратном".

Трое из четырех последних президентов США (Буш, Обама, Байден) примут участие в официальных церемониях. Вместе с тем, Дональд Трамп, как отмечают наблюдатели, явно непопулярная фигура в Нью-Йорке, посетит мемориал 11 сентября в субботу днем, после завершения церемонии и после того, как Байден покинет город.

Города США проводят свои собственные церемонии. Так, в Малибу, штат Калифорния, 2977 флагов, по одному на каждого человека, погибшего в результате терактов, были подняты на ежегодной церемонии "Волны флагов". Пожарные службы по всей стране проведут минуту молчания. При обрушении башен в Нью-Йорке погибли 343 пожарных и 60 полицейских.