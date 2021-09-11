Боевые знамена времен войны передали в музеи Дальнего Востока и Севера

Министерство обороны РФ передало в музеи Дальнего Востока и Севера исторические боевые знамена соединений и воинских частей, сформированных на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, которые участвовали в разгроме немецко-фашистских войск и милитаристской Японии. Как сообщили в военном ведомстве, торжественная церемония прошла на Соборной площади Главного храма ВС РФ.

Как заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, эти знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной Армии и флота. "Их подвиги останутся примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужат нравственным ориентиром для молодежи, воспитанию на высоких идеалах патриотизма, глубокого уважения к героическому прошлому нашей страны", - сказал Панков.

Он отметил, что 17 соединений и воинских частей, чьи боевые знамена передаются, прошли славный боевой путь, награждены государственными наградами. Многим из них присвоены почетные наименования.

По словам Панкова, решение министра обороны РФ Сергея Шойгу о возвращении боевых исторических знамен из хранилищ Центрального музея ВС РФ в музеи боевой славы городов позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую.