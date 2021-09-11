Более 100 тысяч американцев пострадали из-за обрушения башен-близнецов

Новости

Попова призвала найти способ стимулировать людей привиться от COVID-19 14:25
Боевые знамена времен войны передали в музеи Дальнего Востока и Севера 14:23
"Матч ТВ" покажет финал US Open Джокович - Медведев 14:10
Заболевший COVID-19 Киселев не сможет провести программу "Вести недели" 13:42
Эксперт объяснила, почему золото стоит гораздо дороже серебра 13:32
Попова рассказала, когда в российских регионах отменят масочный режим 13:27
В Киргизии задержали члена ЦИК за крупное мошенничество 13:11
Минздрав: Только половина юношей к 18 годам достаточно развита физически 12:37
Медведев считает уход США из Афганистана признанием краха своей стратегии 12:17
Оперштаб: В Москве выявлено 1940 новых случаев COVID-19 11:54
Титов рассказал, кто в России получает зарплату свыше миллиона рублей 11:35
Валерий Гергиев возглавил оркестр на благотворительном концерте в Софии 11:13
Сенатор рассказала, как увеличить размер пенсии 11:02
Жителям Крайнего Севера расширили возможности досрочного выхода на пенсию 10:44
В Нью-Йорке зажглись два столба света в память о жертвах 11 сентября 10:33
Специалист дал советы тем, кто задумывается об ипотеке 10:10
Резкое похолодание в Москве заставило бездомных чаще вламываться в дома 09:15
Эксперт объяснил, почему растут ставки по кредиткам 09:08
Белгородский "Спартак" - победитель турнира Детской футбольной лиги 08:53
Генсек НАТО признал бессилие альянса в Афганистане без поддержки США 08:45
В финале US Open сыграют Медведев и Джокович 08:35
Врач Малиновская: Плохое настроение повышает риск заражения SARS-CoV-2 08:28
Эксперты рассказали, в каком возрасте лучше брать ипотеку 08:20
Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память жертв терактов 11 сентября 08:06
Еще шесть человек признали себя виновными в связи с захватом Капитолия 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 13:58
Рубрика: В мире

Более 100 тысяч американцев пострадали из-за обрушения башен-близнецов

Текст: Максим Макарычев
Около 111 тысяч американцев спустя двадцать лет после обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке включены в "Программу здравоохранения Всемирного торгового центра", которая предоставляет бесплатную медицинскую помощь людям с проблемами здоровья, потенциально связанными с пылью от обломков зданий.

На сегодняшний день власти США потратили 11,7 миллиарда долларов на уход и компенсацию тем, кто подвергся воздействию пыли, что примерно на 4,6 миллиарда долларов больше, чем было выделено семьям людей, погибших или раненых 11 сентября 2001 года. Более 40 тысяч человек получили выплаты из государственного фонда для людей с заболеваниями, потенциально связанными с атаками, отмечает Associated Press.
В Нью-Йорке зажглись два столба света в память о жертвах 11 сентября

Посттравматическое стрессовое расстройство стало одним из наиболее распространенных и стойких состояний здоровья, от которого страдают около 12500 человек, участвующих в указанной программе здравоохранения. Около 19 тысяч участников имеют проблемы с психическим здоровьем, которые, как считается, связаны с нападениями. Более 4000 пациентов страдают хроническим обструктивным заболеванием легких в той или иной форме, в основном с потенциально опасными проблемами дыхания.

Ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, у скольких людей возникли проблемы со здоровьем в результате воздействия тонн измельченного бетона, стекла, асбеста, гипса, которые покрыли Нижний Манхэттен после падения башен ВТЦ. Многие люди, включенные в программу оздоровления, страдают обычными заболеваниями, такими как апноэ. В большинстве случаев не существует теста, который мог бы определить, связано ли чье-либо заболевание с пылью от обломков торгового центра или с другими факторами, такими как курение, генетика или ожирение.

Наибольшее количество людей, участвующих в федеральной программе здравоохранения, страдает хроническим воспалением носовых пазух или носовых полостей или рефлюксной болезнью - состоянием, которое может вызывать такие симптомы как изжога, боль в горле и хронический кашель.

Согласно исследованию Департамента пожарной охраны, около 9 процентов пожарных, подвергшихся воздействию пыли, по-прежнему сообщают о стойком кашле. Около 22 процентов сообщают о затрудненном дыхании. 40 процентов все еще имеют хронические проблемы с носовыми пазухами или кислотный рефлюкс. Тесты сотрудников пожарной охраны, которые проводили время в эпицентре обрушившихся зданий, показали, что их функция легких снизилась в 10-12 раз быстрее, чем обычно бывает в результате старения, в первый год после терактов 11 сентября.

В мире США Теракты 11 сентября 2001 года

Главное сегодня

Попова рассказала, когда в российских регионах отменят масочный режим
Названа возможная причина взрыва газа под Липецком
Путин назначил Александра Чуприяна врио главы МЧС
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2"
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"