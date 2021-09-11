Более 100 тысяч американцев пострадали из-за обрушения башен-близнецов

Около 111 тысяч американцев спустя двадцать лет после обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке включены в "Программу здравоохранения Всемирного торгового центра", которая предоставляет бесплатную медицинскую помощь людям с проблемами здоровья, потенциально связанными с пылью от обломков зданий.

На сегодняшний день власти США потратили 11,7 миллиарда долларов на уход и компенсацию тем, кто подвергся воздействию пыли, что примерно на 4,6 миллиарда долларов больше, чем было выделено семьям людей, погибших или раненых 11 сентября 2001 года. Более 40 тысяч человек получили выплаты из государственного фонда для людей с заболеваниями, потенциально связанными с атаками, отмечает Associated Press.

Посттравматическое стрессовое расстройство стало одним из наиболее распространенных и стойких состояний здоровья, от которого страдают около 12500 человек, участвующих в указанной программе здравоохранения. Около 19 тысяч участников имеют проблемы с психическим здоровьем, которые, как считается, связаны с нападениями. Более 4000 пациентов страдают хроническим обструктивным заболеванием легких в той или иной форме, в основном с потенциально опасными проблемами дыхания.

Ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, у скольких людей возникли проблемы со здоровьем в результате воздействия тонн измельченного бетона, стекла, асбеста, гипса, которые покрыли Нижний Манхэттен после падения башен ВТЦ. Многие люди, включенные в программу оздоровления, страдают обычными заболеваниями, такими как апноэ. В большинстве случаев не существует теста, который мог бы определить, связано ли чье-либо заболевание с пылью от обломков торгового центра или с другими факторами, такими как курение, генетика или ожирение.

Наибольшее количество людей, участвующих в федеральной программе здравоохранения, страдает хроническим воспалением носовых пазух или носовых полостей или рефлюксной болезнью - состоянием, которое может вызывать такие симптомы как изжога, боль в горле и хронический кашель.

Согласно исследованию Департамента пожарной охраны, около 9 процентов пожарных, подвергшихся воздействию пыли, по-прежнему сообщают о стойком кашле. Около 22 процентов сообщают о затрудненном дыхании. 40 процентов все еще имеют хронические проблемы с носовыми пазухами или кислотный рефлюкс. Тесты сотрудников пожарной охраны, которые проводили время в эпицентре обрушившихся зданий, показали, что их функция легких снизилась в 10-12 раз быстрее, чем обычно бывает в результате старения, в первый год после терактов 11 сентября.