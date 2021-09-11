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11.09.2021,  
09:00
Текст:  Алексей Моисеев

Буксировку танка Т-90С вручную показали на видео

Когда говорят о буксировке танков, то обычно подразумевают использование бронированных гусеничных тягачей или специальных ремонтных эвакуационных машин вроде БРЭМ-1 или самой совершенной в мире Т-16.

Также часто для этого задействуют сами танки. Иногда, когда необходимо вызволить из грязевого плена намертво засевшую многотонную машину, привлекают сразу несколько единиц. И даже такие меры не всегда помогают.

В Индии в одном полков, дислоцирующихся в штате Пенджаб, на торжественном сборе воинской части решили попрактиковаться в буксировке танка Т-90С. Для этого на передних, расположенных на верхней лобовой детали крюках закрепили канаты, за которые взялись несколько десятков человек в форме и гражданских.

Судя по обнародованному видео, им практически сразу удалось заставить "девяностый" двигаться, в результате он проехал внушительное расстояние. Стоит напомнить, что масса танка превышает 46000 кг.

Ранее в Сети появлялись фотографии и видеоролики, на которых представители силовых структур на различных соревнованиях или праздниках тянули таким образом колесные бронетранспортеры, тяжелые грузовики, но танков еще не показывали.

Фото: youtube.com
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Интересно, что Bhishma часто привлекают для показа военной мощи индийских сухопутных войск. Так, в минувшем году Т-90С эффектно выступил в ходе демонстрационной программы индийской 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo 2020.

Выпущенная по лицензии боевая машина успешно преодолевала различные препятствия, а также совершала многометровые прыжки, превзойдя по подвижности и маневренности Arjun Mk1A.

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