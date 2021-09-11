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11.09.2021 13:32
Рубрика: Экономика

Эксперт объяснила, почему золото стоит гораздо дороже серебра

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Золото стоит значительно дороже серебра - более 1800 и около 20 долларов за унцию соответственно. Руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Елена Звонова объяснила, почему появилось такое больше различие в цене этих драгметаллов.

Фото: iStock
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Как рассказала Звонова, исторически оба металла использовались в качестве денег, но золото всегда ценилось выше, потому что его меньше в природе. Кроме того, сейчас большая часть запасов золота труднодобываемая, что сказывается на цене технологического процесса.

"Золото - мягкий, но очень тяжелый металл, что делает его неудобным в промышленном производстве. Серебро, наоборот, является драгоценным металлом, активно использующимся в промышленности", - говорит эксперт.

Редкость золота сделала его способным выполнять функцию денег, и постепенно серебро было вытеснено и в мировой финансовой системе установился золотой стандарт. Но и после его отмены золото не утратило монетарную природу - Центральные банки продолжают хранить слитки, а среди населения популярны вложения в монеты.

Играет роль и еще одна причина - золото традиционно ассоциируется с богатством и успехом.

"Тот факт, что появление криптовалют, призванных вытеснить традиционные деньги и финансовые инструменты, не обошлось без сравнения с золотом, также подтверждает этот символизм", - рассказала Звонова в беседе с агентством "Прайм".

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