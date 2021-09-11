Еще шесть человек признали себя виновными в связи с захватом Капитолия

Еще шесть человек признали себя виновными по обвинениям, связанным с бунтом 6 января. Напомним, тогда сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Конгресса в Вашингтоне.

Кливленд Мередит-младший, который угрожал выстрелить в голову спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, признал себя виновным по одному пункту обвинения, сообщает National Public Radio.

Согласно судебным документам, Мередит отправил своему родственнику текстовое сообщение, в котором говорилось, что он хочет присутствовать на мероприятии с Пелоси и "всадить пулю ей в голову в прямом эфире". Родственник связался с матерью Мередит, которая позвонила в ФБР. Вскоре после этого агенты нашли Мередит в отеле в центре Вашингтона и обнаружили у него пистолет, винтовку и 2500 патронов. Оглашение приговора намечено на декабрь.

Двое мужчин из Иллинойса - Брюс Харрисон и Дуглас Ванглер - признали себя виновными по одному пункту обвинения. Шестого января они провели около 20 минут в Капитолии, в течение которых Харрисон снял видео, на котором Ванглер машет кулаком в воздухе.

Брэндон и Стефани Миллер, супружеская пара из Огайо, также признали себя виновными по тому же пункту обвинения. Пара попала в Капитолий через окно, а затем вела прямую трансляцию в социальных сетях.

В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, и по меньшей мере 60 человек признали себя виновными. Большинству из них предъявлены обвинения в мелком правонарушении с минимальным наказанием. Но люди, которые признают себя виновными в совершении тяжких преступлений, могут быть приговорены к многолетнему тюремному заключению.