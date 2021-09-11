Федор Добронравов: Вокруг себя строю деревенские связи, получается очень уютно

11 сентября 60-летие празднует Федор Добронравов - актер, не знать которого невозможно. Кто-то сразу вспомнит неунывающего Ивана Степаныча из "Сватов" или юмористическое шоу "6 кадров", а кто-то - его многочисленные театральные роли: более десяти лет он отдал сцене "Сатирикона", почти 17 лет - Театру Сатиры.

"Российская газета" вспоминает, что народный артист России говорил в интервью разных лет об актерской судьбе, сериале "Сваты" и принципах жизни.

О разнице театра и кино

Театр - такая неосязаемая вещь, его невозможно пересказать. Это фильм можно пересмотреть, а спектакль от спектакля отличается. Театральные фанаты знают любимые постановки до мелочей и ловят кайф от того, что сегодня было по-другому, чем в прошлый раз. Я играл с Евстигнеевым и не могу пересказать, насколько он был прекрасен. Космос!

О мыслях бросить актерство

Слава Богу, в сложные времена рядом со мной была жена, которая приняла на себя основной груз домашних дел и воспитания сыновей и дала мне возможность заниматься только профессией. Я очень благодарен ей за это. Знаете, как я жил? Я заходил в театр осенью, а выходил, смотрел по сторонам - а там весна. Мы с женой 38 лет вместе, вот еще дал бы Бог столько же, и я был бы счастлив.

Знаете, актерство - это болезнь, для кого-то ужасная, для кого-то прекрасная, но для всех неизлечимая. В самые тяжелые минуты отчаяния приходили мысли, не бросить ли все и вернуться домой, в Таганрог. Но я уже не мог предать эту профессию, слишком много в ней завязано, закручено. Не предал, и профессия, наверно, меня отблагодарила.

О народной любви к "Сватам"

От "Сватов" я не устал. Великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в этом сериале нет ничего, кроме добра, - ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла. В какой-то период, после того, как мы сняли уже шесть сезонов, я предложил завершить проект или сделать перерыв. Ведь шесть лет подряд мы занимались только этим сериалом. Но зрители так полюбили его, нас постоянно спрашивают, как дела у героев, будет ли продолжение... Тогда мы решили возобновить съемки.

О принципах

Стараюсь держать слово. Мне нравится это. Без всяких расписок и договоров: я сказал - я сделал. И ничего на свете, кроме смерти, не может помешать. Это офицерское благородство в поведении мужчины мне нравится. Сам никакого отношения к голубой крови не имею, у меня в роду все крестьяне, но мне нравится благородство. Начитался книжек и живу так: предавать жену - нехорошо, друга - нехорошо, детей - нехорошо, работу - нехорошо. И когда человек надежен, он чувствует отклик. Если мои друзья поймут, что мне плохо, на помощь придут сотни людей. Так же и я - готов пожертвовать собой. Мне кажется, так правильно.

О деревенских связях в Москве

Все мои родственники и близкие из деревни, в этих простых людях соль нашей земли, особый колорит и духовность. Конечно, деревню надо возрождать, надо плотно ею заняться, потому что именно там выстраиваются отношения, которые объединяют людей, в то время как город скорее разъединяет. Я сейчас большую часть времени провожу в Москве - в одном из крупнейших центров мира, но вокруг себя стараюсь строить как раз такие деревенские связи, и получается очень уютно.