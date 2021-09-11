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11.09.2021 14:37
Рубрика: Культура

Французская певица Милен Фармер отпразднует юбилей на Первом канале

Текст: Александр Алексеев
Очаровательная рыжеволосая Милен Фармер с ее привольными, мелодичными и танцевальными хитами - притягательный союз мировой поп-музыки и традиционного полуречитативного шансона в духе Эдит Пиаф или Мирей Матье. А еще в ее песнях обычно вволю страсти, надрыва, эмоций и неприкаянной любви на грани нервного срыва, ярких эмоций и красивых мелодий.

Может и поэтому тоже с Милен Фармер так всегда любили петь мужчины, имеющие репутацию мачо, например Seal. А Стинг исполнил именно с ней свой знаменитый хит Stolen Car на альбоме 2020 года Duets.
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Зрители называют милую Милен "Французской Мадонной" - за красочные шоу, артистизм, восхищение мужчин и магическое обаяние, а также за всемирный успех, но только с песнями на французском языке. Ну и за некоторую провокативность на сцене.

В конце 1990-х обозреватель "РГ" побывал на редком концерте Милен Фармер в России. Шоу шло в столичном "Олимпийском", и что-то там не заладилось - в итоге несколько песен Милен пела одна, без световых эффектов и танцоров. Зал принимал прохладно, скучал. И вот тогда на очередной песне, посвященной женской беззащитности среди эгоистичных и самовлюбленных мужчин, мало думающих о женской душе, Фармер глянула в равнодушный зал и вдруг распахнула на себе блестящий концертный халатик, под которым почти ничего не было. И в отчаянии закрыла глаза, став еще более беззащитной…

Зрители не поверили, мужчины вытянули вперед шеи. Халатик Фармер быстро запахнула. Но с этого момента весь ее концерт, вплоть до финальной песни, сопровождал рев поклонников и шквал аплодисментов в перерывах между песнями.

И сегодня мало кто поверит, что 12 сентября Милен Фармер исполняется 60 лет. Она в отличной форме. А в честь юбилея даже выпустила сборник своих хитов, получивший название Histories de. Они поместились только на три компакт-диска общим звучанием почти три часа.

Фото: kino.band.official/instagram.com
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Было время, Фармер уходила со сцены. Но теперь вернулась и по-прежнему романтична, певуча, записывает новые красивые песни на французском языке и реже на английском.

В субботу Первый канал покажет фильм-концерт Милен Фармер, режиссер - Франсуа Ансс. Он снят в июне 2019 года, когда певица дала полтора десятка концертов подряд в знаменитом парижском La Defense Arena, самом большом зале Европы. Спела свои главные хиты - Bleu Noir, Souviens-toi Du Jour, Innamoramento, California, Pas le Temps de Vivre. И песни с нового на тот момент альбома Désobéissance. Теперь будет повторение на бис, уже в формате фильма-концерта, который Первый канал покажет в 21.20 мск.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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