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Рубрика: В мире

Генсек НАТО признал бессилие альянса в Афганистане без поддержки США

Текст: Александр Саможнев
Союзники США по НАТО не смогли продолжать военную операцию в Афганистане после вывода американских войск, заявил в интервью The New York Times генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, президент США Джо Байден в апреле проводил с партнерами по НАТО консультации по выводу войск из Афганистана, и "все союзники согласились" с его решением. "Без Соединенных Штатов было бы тяжело продолжать военную кампанию", - цитирует ТАСС Столтенберга.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Он пояснил, что сохранение странами-членами НАТО контингентов в Афганистане неизбежно привело бы к увеличению военных расходов. Правительствам было бы крайне тяжело добиться выделения дополнительных средств в рамках кампании, инициированной ради защиты интересов США.

"Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор - уйти, рискуя возвращением радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), или остаться, что привело бы к новым боям и жертвам", - отметил Столтенберг. Все страны НАТО осознавали неизбежность падения правительства в Кабуле.

Генеральный секретарь НАТО уклонился от ответа на вопрос о том, спровоцировал ли вывод американских войск падение афганских властей. Он объяснил это "развалом политического и военного руководства" страны.

Между тем талибы объявили новый состав правительства Афганистана. Исполняющим обязанности главы МВД стал Сараджуддин Хаккани, который находится в США в списках наиболее разыскиваемых террористов. Представитель движения уточнил, что правительство является временным, а не постоянным.

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