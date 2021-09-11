Городок в США остался без полицейских после их увольнения

Небольшой городок в штате Миссури потерял своего начальника полиции и всех офицеров департамента после того, как они внезапно объявили о своей отставке. Три офицера, сержант и начальник полицейского управления города Кимберлинг назвали несколько причин для ухода со своих постов, в том числе они пожаловались на небольшой размер заработной платы и рассказали, что у них нет оружия. По данным переписи 2010 года, в городе проживает около 2400 человек.

При этом начальник полиции города Кимберлинг Крейг Александр подал в отставку сразу же после того, был назначен на должность, заявив мэру города Бобу Фрицу, что он "хочет перемен". Фриц назвал отставку неожиданной и сказал, что проблемы с оплатой и льготами будут решены для новых сотрудников, чтобы сохранить городскую полицию. "Мы ищем офицеров, мы ищем нового начальника полиции, и я думаю, у нас все будет хорошо", - сказал Фриц, добавив, что чиновники усердно работают, чтобы заполнить вакантные должности в департаменте полиции, отмечает KY3 News.

Отставка стражей порядка, отмечают наблюдатели, может быть вызвана тем, что на фоне прошлогодних беспорядков после убийства Джорджа Флойда Соединенные Штаты пережили атмосферу антиполицейской риторики по всей стране. Многие офицеры полиции, особенно в мегаполисах, таких, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, предпочли перевестись в другие силовые подразделения, уволиться или досрочно выйти на пенсию. Вместе с тем, осада Капитолия США 6 января побудила власти некоторых американских населенных пунктов активизировать усилия по найму офицеров. Так, мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Баузер в июне предложила нанять 170 дополнительных офицеров в рамках муниципальных усилий по защите правопорядка.