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11.09.2021 16:08
Рубрика: Власть

Истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Текст: Александр Степанов
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, в субботу российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающаяся к государственной границе РФ. Для ее опознавания был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

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Цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. Российский экипаж самолета сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

После разворота самолета ВВС Норвегии от границы РФ истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы Российской Федерации не допущено.

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